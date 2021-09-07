ترتيب مجموعة العراق والإمارات وسوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم

تصدَّر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الأولى، بعد فوزه على نظيره العراقي 3/0 خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، يوم الثلاثاء.

وسجل علي رضا جاهنباخش (2)، ومهدي تاريمي (69)، والبديل علي غولزادة (90)، أهداف الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

وضمن ذات المجموعة، يوم الثلاثاء، أيضًا، تعادلت سوريا مع الإمارات 1-1 على استاد الملك عبدالله في عمَّان، وفازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على استاد كأس العالم في سوون.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من: العراق، وسوريا، ولبنان.

منتخب #إيران يفوز على #العراق 3/0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من #التصفيات_الآسيوية

حافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين لـ #الامارات ونقطة لكل من العراق و #سوريا و #لبنان pic.twitter.com/qEuWoJSvC3 — إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2021

سوريا تنتزع التعادل من الإمارات

في المباراة الثانية انتزعت سوريا التعادل 1-1 من الإمارات في عمَّان لتحصد أول نقطة بالدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، يوم الثلاثاء.

واستغل علي مبخوت خطأ فادحًا من الحارس إبراهيم عالمة ليضع الإمارات في المقدمة في الدقيقة 12 في استاد الملك عبد الله الثاني في الأردن.

وأهدرت سوريا العديد من الفرص لإدراك التعادل أبرزها لعمر خربين على بعد خطوات من المرمى في منتصف الشوط الأول.

وأسفر ضغط سوريا التي نالت تشجيعًا حماسيًا في المدرجات عن هدف التعادل لمحمود البحر بعد هفوة دفاعية في الدقيقة 64.

وحققت سوريا أول نقطة من مباراتين بالمجموعة الأولى عقب الخسارة من إيران، فيما نالت الإمارات نقطتين بعد التعادل مع لبنان في دبي بالجولة الافتتاحية.

منتخب الإمارات يفرط في تقدمه ويتعادل أمام سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 https://t.co/ce21B8FjUP pic.twitter.com/AE3boTnKyC — إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2021

كوريا تخطف فوزًا غاليًا من لبنان

وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره اللبناني 1 – صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفضل هدف تشانغ هون كون في الدقيقة 60.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب لبنان عند نقطة واحدة.

📋 نهاية المباراة | كوريا الجنوبية 1⃣-0⃣ لبنان 🇱🇧 خسر منتخب لبنان خارج ملعبه أمام كوريا الجنوبية على ستاد كأس العالم في سوون، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من #التصفيات_الآسيوية – الطريق إلى قطر! طالع تقرير المباراة ✍️🏼https://t.co/v6TjfWkhgY pic.twitter.com/fqLsr28bUK — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) September 7, 2021

ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، بينما يخوص أصحاب المركز الثالث مواجهة فاصلة، يواصل بعدها الفائز مشواره نحو اقتناص مقعد آسيوي خامس في كأس العالم.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى كاملًا: