تراكتور منافس النصر في دوري أبطال آسيا يستكمل قائمته بلاعبين شباب

كشف الإعلامي الإيراني، داوود إيكدري، الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء الإيرانية، عن أزمة جديدة تواجه فريق تراكتور سازي قبل مواجهته للنصر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.

وضربت أزمة عنيفة نادي تراكتور سازي الإيراني، بعد احتجاجات قوية من الجماهير أمام بوابات النادي، حيث اضطر جمشيد نظمي، رئيس النادي، لإعلان استقالته، كما تم إصدار بيان رسمي أكد من خلال المسؤولين، بتجميد جميع الأنشطة، بينها الفريق الأول لكرة القدم.

وقال الإعلامي الإيراني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”تراكتور یواجه نقصان لاعبين لاستكمال قائمته الآسيوية أمام النصر في دوري أبطال آسیا ولذلك سیستخدم لاعبي فريقه تحت 23 عاما في هذه المباراة، كما أعلن النادي غیاب محمد عباس زاده أفضل هدافه عن المباراة بسبب الإصابة“.

واستأنف فريق تراكتور تدريباته بعد إيقافها الفترة الماضية بسبب احتجاجات الجمهور على سوء الإدارة.

ويلتقي النصر السعودي الثلاثاء الـ14 من سبتمبر الجاري مع تراكتور على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة.

وكان الإعلامي الإيراني نقل تصريحات على لسان جواد ششغلاني، رئیس مجلس کرة القدم في محافظة أذربایجان الشرقیة، قائلا: ”إننا نساعد تراکتور، حتی یلعب أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسیا، ثم نحدد مستقبل إدارة الفریق الجدید“.

تراكتور تأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية، باحتلاله المركز الثاني في دور المجموعات.

بينما تأهل النصر للدور ثمن النهائي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقا على السد القطري، ضمن منافسات غرب آسيا التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.