ترتيب مجموعة السعودية وسلطنة عمان في تصفيات كأس العالم

انتزعت السعودية فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-صفر في ضيافة سلطنة عُمان لتواصل بدايتها المثالية في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، اليوم الثلاثاء.

وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد قبل الاستراحة بثلاث دقائق، لتحقق السعودية فوزها الثاني في مباراتين، وتتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع أستراليا برصيد 6 نقاط.

وتجمّد رصيد عُمان عند 3 نقاط من فوز مفاجئ بهدف دون ردٍ في ضيافة اليابان، الأسبوع الماضي.

وحصلت عُمان على عدة فرص للتسجيل، لكنها لم تكن محظوظة في إدراك التعادل، خاصة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي نفس المجموعة، حققت أستراليا فوزها الثاني على التوالي في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وواصلت بدايتها المثالية بالفوز 1-صفر خارج الأرض على فيتنام، يوم الثلاثاء.

كما حقق منتخب اليابان الفوز على نظيره الصيني بهدف نظيف.

وبهذه النتائج، تتصدر أستراليا المجموعة بـ6 نقاط، ويأتي خلفها منتخب السعودية بنفس الرصيد، ثم اليابان بـ3 نقاط، ورابعًا عُمان بـ3 نقاط، ثم فيتنام والصين دون نقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة، يوم 7 أكتوبر، حيث تلتقي السعودية مع اليابان، وأستراليا مع عُمان، والصين مع فيتنام.