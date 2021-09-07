صالح الشهري يقود المنتخب السعودي للفوز على عمان في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره العماني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب ”مجمع السلطان قابوس“، ضمن منافسات المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وسجل هدف السعودية، صالح الشهري في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من فهد المولد.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى.

وفي نفس المجموعة، حققت أستراليا فوزها الثاني على التوالي في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وواصلت بدايتها المثالية بالفوز 1-صفر خارج الأرض على فيتنام، يوم الثلاثاء.

وسجل رايان غرانت هدف اللقاء الوحيد بضربة رأس لتخرج أستراليا بالنقاط الثلاث من هانوي كما فعلت أمام الصين يوم الخميس الماضي.

وهذا الفوز العاشر على التوالي لأستراليا في كل مراحل التصفيات الآسيوية، لتتصدر المجموعة الثانية بست نقاط.

وتحلم أستراليا بالتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، والسادسة بصفة عامة، حيث يصعد أول منتخبين مباشرة إلى النهائيات المقررة إقامتها في قطر العام المقبل.

كما حقق منتخب اليابان، الفوز على نظيره الصيني، بهدف نظيف.

وسجلت اليابان هدف الفوز، عند الدقيقة 40 عن طريق اللاعب يويا اوساكو.

وبهذه النتائج تتصدر، أستراليا المجموعة بـ6 نقاط، يأتي خلفها منتخب السعودية بنفس الرصيد، ثم اليابان بـ3 نقاط، ورابعا عمان بـ3 نقاط، ثم فيتنام والصين دون نقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 أكتوبر، حيث تلتقي السعودية مع اليابان، وأستراليا مع عمان، والصين مع فيتنام.