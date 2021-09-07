العين ينسحب من مواجهة نادي بيشة في دوري الدرجة الأولى السعودي (فيديو)

اتخذ حكم مباراة بيشة ضد العين في دوري الدرجة الأولى السعودي قرارا بإلغاء المباراة لعدم اكتمال نصاب لاعبي الأخير، الذين باستطاعتهم اللعب.

وجاء قرار مسؤولي العين بعدم لعب المباراة بسبب أزمة الكفاءة المالية التي ضربت الفريق مؤخرا وعدم تمكنهم من الحصول على الشهادة التي تتيح لهم تسجيل اللاعبين المحترفين الذين تم التعاقد معهم.

وقال أحمد راشد المتحدث الرسمي لنادي العين، في تصريحات تلفزيونية: ”الإدارة المكلفة خلال العشرين يوما بذلوا كل ما يستطيعوا من جلب لاعبين جدد ومحترفين ومعسكر للفريق وكانوا جاهزين للدوري، ومن أجل شهادة الكفاءة المالية كان عليهم تسديد 8 ملايين ريال وسددوا مبالغ كبيرة، ولكن تبقى حوالي 3 ملايين ريال ووصلوا إلى طريق مسدود وبذلوا جميع الطرق المشروعة لحل الموضوع ولكن للأسف لم يحل، وهذا ما كانت النتيجة عليه هذا المساء، وهي حالة أول مرة تحدث في الدوريات السعودية بالكامل وحالة فريدة ونادرة وأملنا في وزارة الرياضة بأن يكون هناك حل وإعادة فريق العين لوضعه الذي يتمناه محبوه“.

🔴 عاجل ..

حكم اللقاء رائد الأحمدي يعلن عدم اقامة مباراة #بيشة_العين لعدم اكتمال نصاب اللاعبين لنادي العين ..#دوري_يلو pic.twitter.com/R4FG6fA9dk — خضير البراق (@khdier3500) September 7, 2021

وقررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مؤخرا عدم منح ناديي العين والوحدة شهادة الكفاءة المالية، لعدم التزامهما بسداد الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل الماضي لأندية دوري الدرجة الأولى والبالغة 40741472 ريالا، بعد أن منحت الأندية فرصة للسداد حتى 29 أغسطس الماضي.

وتبقى على العين 8031035 ريالا بسداده مبلغ 11244072 من أصل 19275107 ريالات.

ونجح 18 ناديا من أندية الدرجة الأولى، التي حصلت على الكفاءة المالية، بسداد 30246235 ريالا، وهي: الدرعية، العدالة، القادسية، البكيرية، الساحل، الثقبة، الشعلة، الخليج، جدة، أحد، الجيل، نجران، هجر، الكوكب، الجبلين، عرعر، النهضة، والنجوم.

وكان من المقرر أن يلتقي بيشة بالهابط من دوري المحترفين العين على إستاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، حيث كان يطمح العين بخبرته لتخطي مضيفه، وكسب نتيجة ثمينة تكون دافعاً للفريق لبدء المنافسة، والتغلب على ظروفه الصعبة وتأخر استعداده للموسم بسبب الفراغ الإداري.