القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد السعودية

يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مجمع السلطان قابوس“، ضمن منافسات المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وحقق منتخب عمان فوزا ثمينا في الجولة الأولى على حساب اليابان بهدف دون رد، فيما انتصر المنتخب السعودي على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC7 بصوت المعلق فهد العتيبي داخل المملكة العربية السعودية، كما تنقل عبر البث الأرضي الرقمي لقناة عمان الرياضية داخل سلطنة عمان وأيضا عبر تطبيق عين، بخلاف نقلها عبر يوتيوب داخل البلدين فقط عبر قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا داخل الإمارات.

طريقة استقطاب البث الأرضي الرقمي لقناة عمان الرياضية (فيديو) https://t.co/BFUenBsTjY pic.twitter.com/QLSoOhxkT7 — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

ويتصدر منتخب أستراليا منافسات المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الصين بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى، بينما فاز منتخب السعودية على فيتنام بنتيجة 3-1، ويحتل الأخضر المركز الثاني.

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما حقق المفاجأة بالجولة الأولى وفاز على منافسه اليابان بنتيجة 1-0 في عقر داره.

وتاريخيا، لعب المنتخبان من قبل 20 مباراة، بواقع 18 لقاء رسميا، ومباراتين وديتين، حيث فاز الأخضر في 14 لقاء وخسر مباراتين، وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات.