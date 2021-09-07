التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

يشهد ملعب (مجمع السلطان قابوس) مواجهة عربية مثيرة بين منتخبي عمان والسعودية مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة عمان ضد السعودية..

الموعد والقنوات الناقلة لمبارة عمان ضد السعودية

تقام المباراة على ملعب (مجمع السلطان قابوس) ببوشر بالعاصمة العمانية مسقط في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية الثامنة مساء بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC7 بصوت المعلق فهد العتيبي داخل المملكة العربية السعودية، كما تنقل عبر البث الأرضي الرقمي لقناة عمان الرياضية داخل سلطنة عمان وأيضا عبر تطبيق عين، بخلاف نقلها عبر يوتيوب داخل البلدين فقط عبر قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا داخل الإمارات.

طريقة استقطاب البث الأرضي الرقمي لقناة عمان الرياضية (فيديو) https://t.co/BFUenBsTjY pic.twitter.com/QLSoOhxkT7 — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب أستراليا منافسات المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الصين بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى بينما فاز منتخب السعودية على فيتنام بنتيجة 3-1 ويحتل الأخضر المركز الثاني.

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعدما حقق المفاجأة بالجولة الأولى وفاز على منافسه اليابان بنتيجة 1-0 في عقر داره.

وتشهد الجولة الثانية مواجهتين مثيرتين الأولى تجمع بين منتخب الصين وضيفه الياباني كما يحل منتخب أستراليا ضيفا على فيتنام.

تاريخ مواجهات السعودية وعمان

يتفوق المنتخب السعودي تاريخيا على منافسه العماني في تاريخ المواجهات بينهما والتي بدأت في بطولة كأس الخليج بالنسخة الرابعة التي أقيمت في قطر عام 1976 وفاز الأخضر بنتيجة 3-1.

وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 4-0 في بطولة خليجي 5 عام 1979 ثم تغلب المنتخب السعودي في نسخة خليجي 6 عام 1982 بنتيجة 3-0 ثم فاز الأخضر بنتيجة 3-1 في نسخة خليجي 7 التي أقيمت عام 1984.

واكتسح المنتخب السعودي منافسه العماني بنتيجة 6-0 في تصفيات كأس آسيا عام 1984 ثم فاز منتخب السعودية بنتيجة 3-1 عام 1986 في بطولة كأس الخليج عام 1986 ثم فاز الأخضر بنتيجة 2-0 في بطولة كأس الخليج عام 1988.

وواصل الأخضر تفوقه على الأحمر العماني ففاز في بطولة كأس الخليج عام 1992 بنتيجة 2-0 ثم فاز بنسخة 1994 لبطولة الخليج بنتيجة 2-1 وفاز الأخضر بنتيجة 1-0 في نسخة خليجي عام 1996 وكرر النتيجة ذاتها في نسخة خليجي 1998.

وفاز منتخب السعودية بنتيجة 2-0 في نسخة خليجي عام 2002 ثم فاز الأخضر بنتيجة 2-1 في نسخة خليجي عام 2004 وتغلب المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي عام 2005.

وشهد نهائي خليجي 2009 تتويج المنتخب العماني على حساب السعودية بعد التعادل دون أهداف وفوز عمان بركلات الترجيح وتعادل المنتخبان دون أهداف في تصفيات كأس العالم 2014 ثم فاز المنتخب العماني للمرة الأولى بنتيجة 2-0 في خليجي عام 2017 ثم فاز المنتخب السعودي في نسخة خليجي عام 2019 بنتيجة 3-1.

مفاجآت عمان

يتطلع منتخب عمان لمفاجأة جديدة بعدما أسقط محاربي الساموراي في ملعبهم ويدخل اختبارا صعبا أمام شقيقه المنتخب السعودي.

وقال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه سعيد أولا، بالعودة للعب في عمان بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا كما أنه يتوقع مواجهة قوية ومثيرة ضد المنتخب السعودي.

وأشار إلى أن منتخب عمان يملك طموح الفوز وهو حق مشروع مع اعترافه بأن المنتخب السعودي متمرس ولديه العديد من الجوانب التكتيكية المتميزة كما أن منافسات المجموعة صعبة.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب العماني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فايز الرشيدي وأمامه رباعي خط الدفاع علي البوسعيدي وجمعة الحبسي وأحمد الخميسي وأمجد الحارثي.

ويقود خط الوسط حارب السعدي وزاهر الأغبري وصلاح اليحياني وعبد الله فواز مع ثنائي الهجوم خالد الهاجري ومنذر العلوي.

وقال حمزة الجمل، مدرب ظفار العماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون قوية للمنتخبين وحافلة بالندية خاصة بعد أن فاز الأحمر العماني في لقاء اليابان.

وأضاف ”مع احترامي للأسماء، الكرة الآن لا تعترف سوى بالمجهود والعطاء داخل المستطيل الأخضر والأفكار التكتيكية خارج الخطوط وهو ما يبشر بمواجهة من العيار الثقيل في وجود مدربين كبار بقيمة برانكو وهيرفي رينارد كما أن المنتخبين لديهما عناصر متميزة“.

طموح السعودية

يملك المنتخب السعودي طموحا كبيرا من أجل تحقيق الفوز على حساب عمان واقتناص الانتصار الثاني على التوالي.

وقال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن المباراة في غاية الصعوبة وخاصة بعد فوز عمان على اليابان وما أظهره المنتخب العماني من روح قتالية عالية.

وأضاف ”لدينا الخبرة والمهارات الفردية ولكن ذلك غير كاف فالمنتخب السعودي بحاجة للكفاح داخل الملعب وبذل أقصى جهد للفوز على عمان الذي يملك مدربا كبيرا بقيمة برانكو“.

ويغيب عن منتخب السعودية لاعب الوسط عبد الله عطيف، ويعتمد الأخضر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الإله العمري وعبد الله مادو وسلطان الغنام وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي وسلمان الفرج وسامي النجعي مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب السعودي لن يكون في مهمة سهلة ضد عمان ليس فقط بسبب فوز المنتخب العماني على اليابان ولكن لأن المنتخب العماني كان يواجه الأخضر بندية شديدة في اللقاءات الأخيرة.

وأضاف ”هو لقاء ديربي خليجي مميز ومثير وحافل بالندية ودائما منتخب عمان يملك الروح القتالية كما إن المهارات الفردية لا تلعب الدور البارز في هذه اللقاءات بعكس الأداء الجماعي“.