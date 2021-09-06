هل تم إجبار جارديم مدرب الهلال على قيد بافيتيمبي غوميز في القائمة الآسيوية؟

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، ما تردد عن إجبار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي الهلال على ضم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز للقائمة الآسيوية.

وكتب الإعلامي معن القويعي القريب من إدارة الهلال عبر حسابه في موقع ”تويتر: ”كل ما يشار إلى وجود بند في عقد غوميز لتمثيل الهلال في آسيا والمدرب مجبر على ضمه في القائمة غير صحيح“.

كل ما يشار إلى وجود "بند" في عقد غوميز لتمثيل الهلال في آسيا و المدرب "مجبور" لضمه في القائمة غير صحيح..#الهلال — معن القويعي (@MaanAlquiae) September 6, 2021

وضمت قائمة الهلال الآسيوية الرباعي الأجنبي الكوري الجنوبي يانغ هيون سوو، والبرازيلي ماتيوس بيريرا، والمالي موسى ماريغا والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ويستعد الهلال لمواجهة استقلال طهران الإيراني يوم 14 سبتمبر الحالي، على ملعب زعبيل في نادي الوصل الإماراتي، في دور الـ16 بالبطولة القارية.

ولن يستطيع جارديم مدرب الهلال ضم البيروفي أندريه كاريلو، أو الكولومبي غوستافو كويلار، بسبب ارتباطهما بمباريات مع منتخبي بيرو وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يذكر أن أنباء قد أشارت لاستبعاد الفرنسي غوميز، البالغ من العمر 36 عاما، وضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو بدلا منه وهو ما واجه حالة غضب من قبل مشجعي الهلال.

يشار إلى أنه في حال نجح الهلال في تجاوز استقلال طهران، فإنه سيحصل على ميزة لعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تعيد الحلم الآسيوي من كتيبة الفريق العاصمي.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا آخر مرة عام 2019.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى التي كانت تضم استقلال دوشنبه الطاجكي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وأجمك الأوزبكي.