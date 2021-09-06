قبل مباراة الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.. الأزمات تضرب الاستقلال الإيراني

ضربت الأزمات فريق الاستقلال الإيراني قبل مواجهة الفريق أمام نادي الهلال السعودي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع استقلال طهران الإيراني يوم 14 سبتمبر الحالي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأعلن رشيد مظاهري حارس الاستقلال رحیله عن فريقه بشكل رسمي، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل لقاء الهلال في دوري أبطال آسيا.

وجاءت ثاني الأزمات في صفوف الفريق عن طريق المدافع محمد دانشكر الذي لم يغادر مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الهلال.

‏وكانت تقارير قد أشارت إلى أن اللاعب يمتلك عرضا من الخور القطري، وأنه يريد فسخ تعاقده مع ناديه الحالي، وبالتالي بات غيابه عن مباراة الهلال شبه مؤكد.

وأمس الأحد كشف الهلال قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تستكمل خوض منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2021.

وأعلن الهلال القائمة الآسيوية كاملة، حيث تضم 30 لاعبا، منهم 4 أجانب.

واستقر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على إدراج الرباعي الأجنبي بافيتيمبي غوميز، وموسى ماريغا، وجانغ هيونج سو، وماثيوس بيريرا.

وتم استبعاد البيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي غوستافو كويلار، بسبب ارتباطهما بمباريات مع منتخبي بيرو وكولومبيا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وحال نجح الهلال في تجاوز استقلال طهران، فإنه سيحصل على ميزة لعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تعيد الحلم الآسيوي من كتيبة الفريق العاصمي.

ونال الهلال لقب دوري أبطال آسيا آخر مرة عام 2019.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى التي كانت تضم استقلال دوشنبه الطاجكي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وأجمك الأوزبكي.