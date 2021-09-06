تقرير: طبيب عبدالله عطيف نصحه بعدم إجراء عملية جديدة لركبته

كشفت تقارير صحفية أن الطبيب الإسباني رامون كوجات، الذي سبق أن أجرى عملية الرباط الصليبي لنجم الهلال عبدالله عطيف، طالبه بضرورة زيارته خلال الفترة المقبلة لإعطائه حقن بلازما لعلاج إصابته الأخيرة.

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي المبدئية التي أجريت لعطيف قد أكدت سلامة رباطه الصليبي الأمامي، وتعرضه لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي.

وتعرض اللاعب للإصابة في الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام ضمن الجولة الافتتاحية من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث غادر عند الدقيقة الـ 18 ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه الأخضر 3 / 1.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“ يوم الاثنين، فإن الطبيب الإسباني طالب ”عطيف“ بالانتظام خلال الفترة المقبلة في برنامج تأهيلي بشرط وضع ركبته ممدودة لمدة أربعة أسابيع من دون ثني، حتى يلتئم الرباط الجانبي من نفسه.

وأوضح الطبيب الإسباني لـ“عطيف“ أن موضوع إجراء عملية جديدة لركبته سيكون له مضاعفات سلبية، كونه سبق أن أجرى في الموضع نفسه عملية جراحية، لذلك طالبه بالخضوع للبرنامج التأهيلي فقط.

أحمد عطيف يطمأن الجماهير على إصابة الاعب عبدالله عطيف.#ملعب_SBC pic.twitter.com/mcKfpCU3dK — #ملعب_SBC (@sbcsport) September 3, 2021

فيما كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن عطيف سيطير خلال الأسبوع الجاري إلى مدينة برشلونة، لزيارة الطبيب رامون كوجات، لرغبته في إجراء كشف إضافي، وهو الأمر الذي سيحدد له برنامجه العلاجي والتأهيلي، ومن المنتظر أن تتراوح مدة علاج اللاعب من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وكان المنتخب السعودي قد قال في بيان على ”تويتر“: ”أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم الخميس، وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي“.

ويتواجد منتخب السعودية ضمن فرق المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة للتصفيات المونديالية برفقة منتخبات فيتنام وعمان وأستراليا واليابان والصين.

ويلتقي الأخضر السعودي في مباراته المقبلة مع عمان، غدا الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.