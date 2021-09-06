مسلي آل معمر يرد على مطالبات إقالة مدرب النصر وحقيقة أزمات حمدالله (فيديو)

رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، على التقارير التي تطالبه بإقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز، وأيضا حقيقة وجود أزمات مع عبدالرزاق حمدالله في الفترة الأخيرة.

وقال آل معمر، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: ”بالتأكيد مطلوب الفوز في جميع المباريات، ولكن لا نستبعد أي نتيجة، والدوري السعودي قوي جدا ولا يوجد فريق سهل، ونرى منافسة قوية حتى آخر جولة وآخر دقيقة ولا نتصور أن البطل سيحسم اللقب حتى آخر جولة ولا نستهين بالمنافسين، ولذلك كل مباراة بالنسبة لنا نعتبرها كأنها نهائي“.

وعن التقارير التي تطالب بإقالة المدرب مانو مينيز من منصبه، شدد آل معمر: ”دائما أي نادٍ كبير عنده مدرب لو تعثر الفريق أو انهزم أو تعادل فتظهر مثل هذه الأمور، وهي مطالبات طبيعية والموضوع يخضع للتقييم دائما ونحترمها، ولكن ما يتم اتخاذه هو القرار الصحيح المبني على الدراسة وأرض الواقع ونمنح اللاعبين كل الثقة، وهذه الأسئلة لن تنتهي، وهذا قدر النصر، فهو ناد كبير ولا بد أن يكون هناك جدل على أي شيء يسير فيه“.

رئيس النصر مسلي آل معمر يتحدث للصدى عن مدرب الفريق والتفاوض

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ونالت الانتقادات من مينيز، بسبب أداء الفريق، حيث استطاع البرازيلي تحقيق انتصارين من أصل 3 مباريات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعن المغربي عبدالرزاق حمدالله وما تردد مؤخرا عن رغبته في الرحيل، أشار: ”فيه أمور تكبر وتأخذ أكبر من حجمها ليس لها أي أساس من الصحة، وهذا عتابي على جمهور النصر، التفاعل مع مثل هذه الأمور يضر ولا ينفع، وفيه خلافات في أندية أخرى لا يتحدث عنها أحد، ولا يوجد أي خلاف مع حمدالله ولا أي شيء، والمدرب نفسه قال لي حمدالله من أكثر اللاعبين احترافية في الملعب“.

ووجه آل معمر رسالة لجمهور ”العالمي“، قائلا: ”أقول للجمهور الفريق يحتاج للدعم، وهم يحتاجون لعدم التفاعل مع الشائعات والإثارة والبحث عن التفاعل، ونتمنى أن تكونوا أكثر وعيا وأن تأخذوا الأخبار من مصادرها“.

وترددت أنباء قوية قبل نهاية الميركاتو، عن تفاوض الاتحاد مع عبدالرزاق حمدالله، ورغبة اللاعب في الرحيل، قبل أن يتم حل الأمر وعودة اللاعب لقائمة ”العالمي“.

النجم المغربي كان قد انضم للنصر في 2018، وقاد الفريق في أول مواسمه للفوز بلقب الدوري السعودي وتُوج هدافا له بل وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 35 هدفًا تفوق بها على حمزة إدريس، وقد تُوج هدافا للدوري في الموسم التالي برصيد 29 هدفا.

يذكر أن النصر يواجه تراكتور الإيراني في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري، في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا.