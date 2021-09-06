النادي الأهلي السعودي يقرر الاستغناء عن فيجسا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي اتخذت قرارا بالاستغناء عن المحترف الصربي فيجسا، خلال الفترة الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، فقد ”قررت إدارة النادي الأهلي بالاتفاق مع الجهاز الفني الاستغناء عن خدمات فيجسا والاعتماد على اللاعبين الشباب في مركزه خلال الفترة المقبلة، حتى استكمال قائمة المحترفين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية“.

بينما أشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن ”إدارة الأهلي ستكمل فترة التسجيل الشتوية بستة لاعبين أجانب“.

وتبحث الإدارة عن صيغة مخالصة مالية مع اللاعب من أجل فسخ عقده بشكل رسمي.

وكانت إدارة ”الراقي“ قد فشلت في ضم لاعبين جدد في مركز فيجسا والجبهة اليمنى بآخر أيام فترة الانتقالات الصيفية، بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بحرمان النادي من التعاقدات نتيجة قضايا ضده لمصلحة الثنائي فلادان ميلوفيتش وكريستيان غروس.

وضم الأهلي في الميركاتو الأخير كلا من السنغالي الحسن نداو والمقدوني أزجيان اليوسكي والبرازيليين باولينيو ودانكلير بيريرا ومحمد مجرشي والكرواتي فيليب براداريتش.

وكان فيجسا قد انضم لصفوف الأهلي في سبتمبر 2020 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ويرتبط بعقد مع “الراقي” حتى يونيو 2022 المقبل.

ولعب فيجسا مع الأهلي 22 مباراة، 18 منها كأساسي، وسجل هدفا وصنع آخر.