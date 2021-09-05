رسميًا: الهلال يعلن القائمة الآسيوية

كشف نادي الهلال السعودي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تستكمل خوض منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2021.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، القائمة الآسيوية كاملة، حيث تضم 30 لاعبًا، منهم 4 أجانب.

واستقر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على إدراج الرباعي الأجنبي بافيتيمبي غوميز، موسى ماريغا، جانغ هيونج سو، ماثيوس بيريرا.

وتم استبعاد البيروفي أندريه كاريلو، أو الكولومبي جوستافو كويلار، بسبب ارتباطهما بمباريات مع منتخبي بيرو وكولومبيا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان الهلال قد تعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا في السوق الصيفي المنقضي، كما ضم البرازيلي ماثيو بيريرا من وست بروميتش ألبيون، في حين سيقوده المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع استقلال طهران الإيراني يوم 14 سبتمبر الحالي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وفي حال نجح الهلال في تجاوز استقلال طهران، فإنه سيحصل على ميزة لعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تعيد الحلم الآسيوي من كتيبة الفريق العاصمي.

وكان آخر ألقاب الهلال في دوري أبطال آسيا عام 2019.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى التي كانت تضم استقلال دوشنبه الطاجكي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وأجمك الأوزبكي.