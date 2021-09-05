رد محمد نور على تصريحات طارق التائب (فيديو)

ردَّ النجم السعودي محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، على طارق التائب نجم الهلال السابق، بعد تصريحات الأخير بحق لاعب قائد العميد السابق.

وكان التائب قال في تصريحات تلفزيونية إن محمد نور لم يصنع أي هدف ضد الهلال بتواجده عندما كان بالقميص الأزرق.

واستنكر التائب إطلاق اسم “مروّض آسيا”، على محمد نور قائلًا: ”هل حصد لقب أفضل لاعب في آسيا مثل ياسر القحطاني وناصر الشمراني؟“.

وقال محمد نور في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“ إنه لم يكن يلاحظ وجود طارق التايب في الملعب، سواء عندما قابل الهلال أو الشباب.

وأضاف: ”حقيقة أوجّه هذا السؤال للتائب، لأنه يرى مستواي بكل المباريات ضده“.

وكان رد التائب سريعًا، حيث قام بإعادة نشر هدفه في شباك الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك أثناء فترة وجوده مع الشباب.

استمتع مع نادي الإفريقي هذه فى الأندية العربية بجدة فوزنا عليكم 4-2 نصف نهائي ولاعبيتكم طلعت المدرج تضارب مع الجمهور pic.twitter.com/zMNmb2RLsY — طارق التايب (@Tareqaltaib_14) April 5, 2020

ويعد محمد نور أحد أساطير فريق اتحاد جدة، حيث توج معه بعدة ألقاب متنوعة أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي 7 مرات.

في المقابل، فإن طارق التائب، حصد 3 ألقاب فقط مع ”الزعيم“ وهي الدوري السعودي، وكأس ولي العهد مرتين.