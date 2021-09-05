تقرير: إدارة نادي الاتحاد تنتظر عودة سعود عبدالحميد لتجديد عقده لـ3 مواسم مقبلة

كشفت صحيفة ”عكاظ“، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، جهزت جميع متطلبات لاعبها الشاب سعود عبدالحميد من أجل تمديد عقده لـ 3 سنوات مقبلة.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن ”اللاعب عن طريق وكيل أعماله فهد باقديم حدد جميع متطلباته مقابل استمراره مع العميد حتى عام 2024“.

وأضاف ”تنتظر إدارة الاتحاد وجود سعود عبدالحميد يوم الأربعاء في تدريبات الفريق عقب انتهاء مهمته مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، من أجل حسم أمر بقائه ضمن لاعبي الفريق الأول“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الإدارة تهدف لقطع الطريق على الأندية المنافسة التي ترغب في الظفر بخدمات اللاعب سعود عبدالحميد الذي دخل فترة الأشهر الستة في بداية شهر أغسطس الماضي، ويحق له التوقيع مع أي ناد“.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ دخل في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.

وكان الخلاف بين الطرفين، بحسب تقارير سابقة، يكمن فقط في القيمة المالية للعقد، وسط محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى نقطة تفاهم، يتم من خلالها حسم تجديد التعاقد.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الاتحاد عرض على اللاعب مبلغ 5 ملايين ريال سنويا من أجل تمديد العقد لمدة 4 سنوات مقبلة، ولكن اللاعب يريد زيادة راتبه.

بينما أكدت تقارير أخرى أن نادي النصر يريد التعاقد مع سعود، على أن ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع انتهاء عقده مع الاتحاد، إذ قدمت عرضا للاعب، وصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي سنويا، وذلك لمدة 5 سنوات.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب السعودي مبارياته خلال التوقف الدولي الحالي، لمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.

يذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لتدريب الفريق الأول لموسم واحد خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي.

ويعد صاحب الـ22 عاما أحد ناشئي نادي الاتحاد، وتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018، ووقع عقدا احترافيا في فبراير 2019 لمدة 3 أعوام.

وشارك اللاعب في 26 مباراة مع ”العميد“ خلال موسم 2020-2021 بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.