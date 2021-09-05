اتحاد الكرة السعودي يكشف حقيقة تسجيل نادي النصر 8 لاعبين أجانب في قائمته

أصدر حساب إدارة الإعلام والاتصال، التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا رسميا للرد على التقارير التي أشارت إلى قيام نادي النصر بتسجيل 8 لاعبين أجانب في قائمته، بعد ضم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس.

وكان النصر قد تعاقد مع أنسيلمو مؤخرا من صفوف نادي الوحدة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي، من أجل تدعيم صفوفه، ولم يعلن ”العالمي“ في المقابل الاستغناء عن أي لاعب بديل له في القائمة، حيث تردد أنه سيقوم بتسجيله بعد فك الارتباط مع مواطنه بيتروس، وهو ما لم يحدث حتى الآن بشكل رسمي.

وبناء على ذلك، يمتلك النصر في قائمته 8 أجانب وهم: ”بيتي مارتينيز، فونيس موريس، بيتروس ماتيوس، أنسيلمو، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبو بكر“.

وأثير هذا الجدل بعد تغريدة للإعلامي الرياضي سلطان الحارثي عبر حسابه على ”تويتر“ تغريدة، موجها سؤالا بشأن اللاعبين الأجانب المتواجدين في قائمة النصر، قائلا: ”جميع الأندية السعودية في دوري المحترفين لديها 7 محترفين أجانب، لو سألت أصغر مشجع لعرفهم“.

وتابع: ”النصر فقط يملك أكثر من 8 لاعبين أجانب، وحتى جمهوره لا يعرف من المغادر ومن المستمر، يحدث هذا وقد انقضت فترة التسجيل منذ 4 أيام، هل من توضيح من اتحاد الكرة السعودي؟ وهل هذا عمل احترافي يليق بكرتنا؟“.

جميع الأندية السعودية في دوري المحترفين لديهم 7 محترفين أجانب لو سألت أصغر مشجع لعرفهم#النصر فقط يملك أكثر من 8 لاعبين أجانب وحتى جمهوره لا يعرف من المغادر ومن المستمر

••يحدث هذا وقد انقضت فترة التسجيل منذ 4 أيام!!!!@saudiFF هل من توضي..؟! وهل هذا عمل احترافي يليق بكرتنا؟! — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) September 4, 2021

وهو ما استدعى حساب إدارة الإعلام والاتصال للرد بشكل رسمي، موضحا: ”لا صحة لما يُتداول عن تسجيل أي نادٍ أكثر من 7 لاعبين أجانب“.

وأضاف البيان: ”موافقات التسجيل لا تصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر نظام TMS أثناء فترة القيد، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 5/28 من لائحة الاحتراف، كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لا يقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب“.

ودعم النصر صفوفه بقوة في الميركاتو الصيفي، حيث ضم: ”البرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أنسيلمو دي مورايس، والأرجنتيني فونيس موري، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ومحمد آل فتيل ومحمد القاسم“.

ويخوض النصر مباراة قوية ضد تراكتور الإيراني، يوم 14 سبتمبر، في إطار دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وبعدها يواجه النصر نظيره الاتحاد في كلاسيكو الجولة الخامسة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 19 من شهر سبتمبر الجاري.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد فريق الاتحاد بالمركز الرابع بعد مرور 3 جولات من المسابقة.