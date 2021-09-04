قبل مواجهة النصر.. استقالة رئيس تراكتور الإيراني بعد احتجاجات قوية من الجماهير

كشفت تقارير صحفية على أن جمشید نظمي، رئيس تراكتور الإيراني، تقدم باستقالته من رئاسة النادي، بعد احتجاجات قوية من الجماهير.

ونشر الإعلامي الرياضي davood igdery، عبر حسابه على ”توتير“، يوم السبت، فيديوهات تظهر الغضب الجماهير والاحتجاجات من جماهير تراكتور أمام بوابات النادي، بسبب الأزمات التي ضربت الفريق مؤخرا.

وجاءت هذه الاستقالة والاحتجاجات قبل أيام من مواجهة نادي النصر السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

هواداران #تراکتور در اعتراض به وضعیت باشگاه محبوب خود با تجمع مقابل بنیان دیزل، علیه کادر فنی، مدیریتی و مالک باشگاه شعار دادند. pic.twitter.com/9XwIrVQqSD — ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) September 4, 2021

ويستعد الفريق الإيراني لمواجهة نظيره النصر يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وكان النصر قد تأهل للدور ثمن النهائي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقا على السد القطري، ضمن منافسات غرب آسيا التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

وتواجه معظم الأندية الإيرانية ظروفا مالية صعبة، ومنها نادي تراكتور الذي تخلى عن عدد من نجومه، بسبب عدم قدرته على دفع رواتبهم، مع ضمه في المقابل لاعبين فقط حتى الآن، هما لاعب الوسط علي رضا نقي زادة القادم من فريق ميس رافسنجان، والمهاجم أمير إبراهيم زادة.

بينما غادر صفوفه عدد كبير من أبرز لاعبيه، مثل ثنائي الوسط حميد بوحمدان وأشكان دیجاجاه، والمهاجم مسعود شجاعي، وثلاثي الدفاع میثم تیموري ومحمد خانزاده وميلاد فخر الدين.

كما تعرض مؤخرا عرفان سیدي مدافع الفريق لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ما يعني تأكد غيابه عن لقاء النصر.

واختتم تراكتور الدوري الإيراني الذي انتهى خلال شهر يوليو الماضي في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بالفوز في 12 مباراة والتعادل في 9، مع 9 هزائم، مع تسجيله 35 هدفا، ودخول شباكه 29 في المقابل، ما أبعد الفريق تماما عن المنافسة هذا الموسم، حيث سيطر بيرسبوليس على المنافسات، وحقق لقب الدوري في النهاية، كذلك خرج تراكتور من ثمن نهائي كأس إيران بخسارته ضد المنيوم اراك، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.