رسميًا: رفض احتجاج الأهلي لإعادة مباراته مع ضمك بالدوري السعودي

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج النادي الأهلي على هدف نظيره ضمك خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بيانًا قالت فيه إنها رفضت الاحتجاج موضوعيًا وقبلته شكليًا، خاصة أن تقرير مقيّم الحكام الذي لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صدر من حكم المباراة.

وأكدت اللجنة –وفقًا للبيان- أن إفادة لجنة الحكام تضمنت التأكيد على عدم وجود خطأ فني وقع فيه حكم المباراة، حيث زودت لجنة الحكام، اللجنة الانضباطبة بنسخة من مخاطبتها مع المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم ”IFAB“ والذي أكد عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق، فيما تمت مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، قد أعلن تقديم احتجاج بسبب عدم قانونية تنفيذ هدف التعادل الذي سجله هلال سوداني في مرمى الأهلي.

وتقدم الأهلي على ضمك بهدف للاعبه الحسن نداو، قبل أن يتعادل هلال سوداني سريعًا لضمك، بعد تنفيذ سريع لضربة البداية ما بعد الهدف.

غير أن التصوير التلفزيوني أشار إلى تواجد لاعبين من النادي الأهلي داخل نصف ملعب ضمك، خلال تنفيذ ضربة البداية، وهو ما يعد خطأ.