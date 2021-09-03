رينارد مدرب المنتخب السعودي: الوقت ما زال مبكرًا للحكم على سباق التأهل لكأس العالم

قال هيرفي رينارد مدرب السعودية إن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على شكل المنافسة في الدور الأخير لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بعد الفوز 3-1 على فيتنام في الرياض، أمس الخميس.

وتقدمت فيتنام بهدف نغوين كوانغ هاي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد المنتخب السعودي في الشوط الثاني بثلاثية عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء، وياسر الشهراني، وصالح الشهري، من ركلة جزاء أخرى.

وتصدرت أستراليا المجموعة الثانية بثلاث نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف عن السعودية وعُمان، في حين لم تحصد اليابان، وفيتنام، والصين، أي نقطة من المباراة الأولى.

وقال رينارد اليوم الجمعة: ”ما زلنا في بداية المشوار، وأذكر أن اليابان خسرت مباراتها الأولى في تصفيات كأس العالم 2018 مثلما حدث، أمس، أمام عُمان، ولكنها تصدرت بعد ذلك مجموعتها (في 2018)، بالتالي ما زال من المبكر الحكم على شكل المنافسة“.

وأضاف: ”أمامنا مشوار طويل للوصول إلى كأس العالم، ويجب أن نقدم أفضل ما بوسعنا في كل المباريات“.

وأكد المدرب الفرنسي أنه توقع نجاح فريقه في قلب تأخره بهدف إلى فوز على فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وأكمل منتخب فيتنام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع ”دو دوي مانه“ في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وعن مواجهة فيتنام قال رينارد: ”درسنا المنافس جيدًا، ولم نتوقع تلقي هدف في أول 3 دقائق، لكن هذا الأمر يحدث في كرة القدم“.

وأوضح: لم نقدم أداء جيدًا في الشوط الأول، لكنني كنت واثقًا من قدرة اللاعبين على تحقيق عودة جيدة في الشوط الثاني، ومن الجيد أن المبارة أقيمت بحضور جماهير“.

وحول إصابة لاعب الوسط عبدالله عطيف قال رينارد: ”عطيف لاعب مهم بالنسبة لنا، ويجب أن يقوم بإجراء الفحوصات الطبية، وإذا فقدناه في المباراة المقبلة (أمام عُمان في مسقط) فإن ذلك بالتأكيد سيكون له تأثير كبير، لأنه لاعب رائع داخل وخارج الملعب“.