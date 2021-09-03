الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف لاعب الهلال مع المنتخب السعودي

اطمأنت إدارة نادي الهلال السعودي على سلامة لاعب الوسط بالفريق عبدالله عطيف من إصابته في الرباط الصليبي.

وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام، ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه ”الأخضر“ بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأظهرت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة، وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

وخضع اللاعب، اليوم الجمعة، لأشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة.

وقال المنتخب السعودي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم الخميس، وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة، وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

— تمنياتنا له بالشفاء العاجل 🤲🏼 pic.twitter.com/LkNXUUkBUy — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 3, 2021

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع استقلال طهران الإيراني يوم 14 سبتمبر الحالي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.