رياضة

الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف لاعب الهلال مع المنتخب السعودي
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2021 15:29 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2021 17:00 GMT

الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف لاعب الهلال مع المنتخب السعودي

أظهرت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة.

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

اطمأنت إدارة نادي الهلال السعودي على سلامة لاعب الوسط بالفريق عبدالله عطيف من إصابته في الرباط الصليبي.

وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام، ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه ”الأخضر“ بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأظهرت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة، وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

وخضع اللاعب، اليوم الجمعة، لأشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة.

وقال المنتخب السعودي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم الخميس، وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة، وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع استقلال طهران الإيراني يوم 14 سبتمبر الحالي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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