كشف القائمة الآسيوية لنادي الهلال السعودي

كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة عن قائمة نادي الهلال، لدوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة ”الجزيرة“ فإن قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا تضم 4 لاعبين أجانب وهم جانغ هيون سو، وماثيوس بيريرا، ولوسيانو فييتو، وموسى ماريغا أو بافيتيمبي غوميز.

حقيقة تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا https://t.co/tKMgqhVKFz pic.twitter.com/K8BcCoPZVW — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

وأوضحت أن من الصعب مشاركة غوستافو كويلار وآندري كاريلو بسبب ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.

وكان الهلال قد تعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا في السوق الصيفي المنقضي، كما ضم البرازيلي ماثيو بيريرا من وست بروميتش ألبيون، في حين سيقوده المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع استقلال طهران الإيراني يوم 14 سبتمبر الحالي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وفي حال نجح الهلال في تجاوز استقلال طهران، فإنه سيحصل على ميزة لعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تعيد الحلم الآسيوي من كتيبة الفريق العاصمي.

وكان آخر ألقاب الهلال في دوري أبطال آسيا عام 2019.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى التي كانت تضم استقلال دوشنبه الطاجكي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وأجمك الأوزبكي.