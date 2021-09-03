السماح بحضور جماهيري بنسبة 30% في مباراة عمان والسعودية

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم رسميا السماح بحضور جماهيري بنسبة 30% في مباراة المنتخب الأول مع منافسه المنتخب السعودي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يحل منتخب السعودية ضيفا على عمان يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

📃 آلية حضور الجماهير في مواجهة منتخبنا الوطني أمام شقيقه السعودي في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات #كأس_العالم – #قطر_2022#معاك_يا_أحمرنا 🇴🇲 pic.twitter.com/14DKPqjqpi — OFA – Official Page (@OmanFA) September 3, 2021

وقال الاتحاد العماني في بيان رسمي: ”بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تكللت جهود مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بموافقة الجهات المعنية على الحضور الجماهيري لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول أمام السعودية في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بنسبة 30%، من الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب الرئيس لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وأضاف: ”وتسهيلا على جمهور الأحمر الوفي ستطرح تذاكر دخول المباراة إلكترونيا عبر موقع شركة تم دن ”Tm Done“ وبإمكان جمهور السلطنة اختيار الموقع المحدد ضمن أقسام مدرجات الملعب، حيث سيتم تخصيص بوابة لكل مدرج تزامنا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، على أن تكون التذاكر متاحة عبر تطبيق شركة تم دن ”Tm Done“ عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة“.

وأكمل: ”يشار إلى أن آلية الدخول ستخضع لفحص الرمز الشريطي على التذكرة وإبرازها مطبوعة مع إحضار البطاقة الشخصية وشهادة التحصين التي تثبت تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا“.

وآخر مواجهات السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم كانت في 2011، حيث تعادلا في المرتين 0/0.

واستهل منتخب عمان مشواره في الدوري الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوز تاريخي على منتخب اليابان بنتيجة 1/0 سجله عصام الصبحي في الدقيقة 88.

وكانت هذه الخسارة الأولى للمنتخب الياباني على ملعبه منذ 4 سنوات.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية وأستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام.

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة الثانية فوز منتخب عمان 1/0 على اليابان، وأستراليا 3/0 على الصين، والسعودية 3/1 على فيتنام.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.