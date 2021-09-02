المنتخب السعودي يقلب الطاولة على فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022

قلب المنتخب السعودي تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 أمام منافسه منتخب فيتنام في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، اليوم الخميس.

وأنهى منتخب فيتنام الشوط الأول متقدما 1/0 سجله نغوين كوانغ هاي في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلا فشل دفاع المنتخب السعودي في إبعاد إحدى الكرات.

وفي الدقيقة 54 احتسب الحكم ركلة جزاء على منتخب فيتنام وطرد المدافع دو داى مانه.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل ركلة الجزاء ليعلن تعادل الأخضر السعودي، في الدقيقة 55.

ونجح ياسر الشهراني في تسجيل الهدف الثاني للأخضر السعودي في الدقيقة 67، بضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من سلطان الغنام.

وقضى صالح الشهري على حلم منتخب فيتنام في الخروج بالتعادل أو الفوز بعدما حول ضربة جزاء إلى هدف في الدقيقة 79، ولعبها على طريقة بانينكا.

ورفع الفوز رصيد المنتخب السعودي إلى ثلاث نقاط، في صدارة المجموعة مع منتخب عمان.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مع منتخب عمان يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، في حين يلعب منتخب فيتنام مع أستراليا في اليوم ذاته.

يشار إلى أن منتخب السعودية شارك 5 مرات في كأس العالم، آخرها نسخة 2018 في روسيا.

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة الثانية فوز منتخب عمان 1/0 على اليابان، وأستراليا 3/0 على الصين.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية وأستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية: