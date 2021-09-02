حقيقة تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا

نفى عبد الخالق مسعود، نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ما تردد عن تأجيل مباريات دور الـ16 من أبطال آسيا، لتزامنه مع فترة أيام ”فيفا“ الدولية، وضيق الوقت.

وقال مسعود في تصريحات لصحيفة ”اليوم“ السعودية، إنه لا يوجد حتى الآن أي قرار يتعلق بالتأجيل، بدعوى ضيق الوقت، وصعوبة الأمر على بعض اللاعبين الذين سيضطرون للسفر إلى مسافات طويلة لتمثيل منتخباتهم والعودة لخوض مباريات دور الـ16.

وشدد: ”لا توجد نية لدى الاتحاد الآسيوي لتأجيل أي مباراة في دور الـ16 للبطولة“.

قناة أبوظبي الرياضية تنقل مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية https://t.co/FRqT7B9HFp pic.twitter.com/VYlusdvNG7 — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

وترددت أنباء قوية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ باحتمالية تأجيل دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك لارتباط النجوم الدوليين في الأندية، بمباريات منتخبات بلادهم، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إلا أن نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي نفى صحة هذه التقارير.

وأشارت تلك التقارير إلى أن نادي الهلال، سيكون على رأس الأندية المتضررة من قرار عدم تأجيل مباريات دور الـ16، بالبطولة القارية، لأنه يملك العديد من اللاعبين الدوليين، في صفوفه؛ وفي مقدمتهم البيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويلار.

وينتهي مشوار كاريلو وكويلار مع منتخبي بيرو وكولومبيا، في التصفيات، يوم 11 سبتمبر، أي قبل 48 ساعة فقط، من لقاء الاستقلال، وبالتالي، فإن الثنائي، من الصعب أن يشاركا في المباراة.

يذكر أن المملكة العربية السعودي، فازت بحق استضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا 2021، حيث ستستضيف منافسات الدور ربع النهائي والنهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر، في 5 تموز/يوليو، إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021.

🚨 ANNOUNCEMENT #ACL2021 West Zone Quarter-finals, Semi-finals, as well as the Final on November 23 will be played in Saudi Arabia 🇸🇦https://t.co/NrDVBXnE6E — #ACL2021 (@TheAFCCL) August 20, 2021

وستقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 سبتمبر في منطقة الغرب، بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.

وسيقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية، يوم 23 نوفمبر.

ومن المقرر أن يلعب الهلال السعودي مع استقلال طهران الإيراني في دوري الـ16، في حين يلعب النصر مع تركتور سازي تبريز الإيراني، والشارقة الإماراتي مع مواطنه الوحدة، وبرسيبوليس الإيراني مع استقلال دوشنبة الطاجكي.

في حين يلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع كاواساكي فرونتال الياباني، وناغويا غرامبوس الياباني مع دايغو الكوري الجنوبي، وجيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.