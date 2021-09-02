القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

يفتتح المنتخب السعودي مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بمواجهة فيتنام، اليوم الخميس.

وتقام مباراة السعودية وفيتنام على ملعب مرسول بارك، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة في السعودية عبر قناة SSC7 SD، بتعليق مشاري القرني، وعلى قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

كما أعلنت ”قناة أبوظبي“ بث المباراة في الإمارات عبر تطبيق @STARZPlayArabia.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، وفيتنام.

وسبق أن لعب المنتخب السعودي أمام فيتنام مرتين من قبل، وكانتا في تصفيات كأس العالم، حيث فاز الأخضر السعودي 5/0 و4/0.

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ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وتقرر أن تقام مباريات الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عبر 10 جولات، أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.