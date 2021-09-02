القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

يلاقي المنتخب السوري منافسه الإيراني، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة سوريا وإيران، على استاد آزادي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ودمشق، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة سوريا مع إيران على قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب في سوريا.

❗ لقد انتهى وقت الإنتظار ❗ 🤩 تابعوا مباريات الدور النهائي من #التصفيات_الآسيوية – الطريق إلى قطر ⬇️https://t.co/72A6eAjll7 أي منتخب ستشجّعون اليوم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات! 👏🏼 pic.twitter.com/JMRawB76e2 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) September 2, 2021

وفي السعودية تنقل المباراة على SSC7 SD، بتعليق خالد المديفر.

رحلة المونديال تبدأ اليوم! ست مباريات تشاهدونها اليوم عبر شاشة قنوات SSC |

ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022#قنوات_SSC pic.twitter.com/OHCrZmIE0v — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2021

كما أعلنت ”قناة أبوظبي“ بث المباراة في الإمارات عبر تطبيق @STARZPlayArabia.

لعشاق كرة القدم.. #أبوظبي_الرياضية تقدم لكم Asia 2 / Asia 1 مع تغطية مميزة للمرحلة النهائية من #التصفيات_الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 حصرياً داخل #الإمارات.. عبر تطبيق @STARZPlayArabia pic.twitter.com/Kcuia9UwF3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2021

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: العراق، وكوريا الجنوبية، والإمارات، ولبنان، وإيران، وسوريا.

وفي وقت سابق تعادل منتخب العراق سلبيًا مع كوريا الجنوبية.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ويشهد التاريخ على عديد المواجهات بين سوريا وإيران في تصفيات كأس العالم، والتي كان آخرها في تصفيات كأس العالم 2018، حيث تعادلا 0/0 و2/2، لكن المنتخب السوري احتل المركز الثالث، قبل أن يودّع من الملحق أمام أستراليا، في حين تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى.

وتأهل المنتخب السوري إلى الدور الحاسم بعدما حصد 21 نقطة من 8 مباريات وتصدر بها ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم: الصين، والفلبين، وجزر المالديف، وغوام.