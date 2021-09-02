رياضة

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 14:08 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 15:45 GMT

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

المجموعة الأولى تضم منتخبات: العراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وإيران وسوريا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يلاقي المنتخب السوري منافسه الإيراني، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة سوريا وإيران، على استاد آزادي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ودمشق، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة سوريا مع إيران على قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب في سوريا.

وفي السعودية تنقل المباراة على SSC7 SD، بتعليق خالد المديفر.

كما أعلنت ”قناة أبوظبي“ بث المباراة في الإمارات عبر تطبيق @STARZPlayArabia.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: العراق، وكوريا الجنوبية، والإمارات، ولبنان، وإيران، وسوريا.

وفي وقت سابق تعادل منتخب العراق سلبيًا مع كوريا الجنوبية.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ويشهد التاريخ على عديد المواجهات بين سوريا وإيران في تصفيات كأس العالم، والتي كان آخرها في تصفيات كأس العالم 2018، حيث تعادلا 0/0 و2/2، لكن المنتخب السوري احتل المركز الثالث، قبل أن يودّع من الملحق أمام أستراليا، في حين تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى.

وتأهل المنتخب السوري إلى الدور الحاسم بعدما حصد 21 نقطة من 8 مباريات وتصدر بها ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم: الصين، والفلبين، وجزر المالديف، وغوام.

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