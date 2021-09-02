منتخب العراق يتعادل مع كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب العراق مع مضيفه الكوري الجنوبي، سلبيا، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى ملعب استاد سيؤول كأس العالم، فشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة بالتعادل 0/0.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: العراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وإيران وسوريا.

نتائج تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦🏆(آسيا) منتخب العراق 🇮🇶 يحصل على نقطة خارج ملعبه من كوريا الجنوبية 🇰🇷 ضمن منافسات المجموعة الأولى! pic.twitter.com/HtpqS8yozz — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 2, 2021

وضمن المجموعة ذاتها يلعب، في وقت لاحق، منتخب الإمارات مع لبنان، وسوريا مع إيران.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العراقي في الجولة الثانية مع إيران، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، قبل توقف المنافسات لمدة شهر.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.