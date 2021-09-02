رياضة

منتخب العراق يتعادل مع كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 13:32 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 13:50 GMT

منتخب العراق يتعادل مع كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن يلعب المنتخب العراقي في الجولة الثانية مع إيران، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، قبل توقف المنافسات لمدة شهر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

تعادل منتخب العراق مع مضيفه الكوري الجنوبي، سلبيا، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى ملعب استاد سيؤول كأس العالم، فشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة بالتعادل 0/0.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: العراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وإيران وسوريا.

وضمن المجموعة ذاتها يلعب، في وقت لاحق، منتخب الإمارات مع لبنان، وسوريا مع إيران.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العراقي في الجولة الثانية مع إيران، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، قبل توقف المنافسات لمدة شهر.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

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