سلطنة عمان تحقق فوزا تاريخيا على اليابان في تصفيات كأس العالم (فيديو)

حقق منتخب سلطنة عمان فوزا تاريخيا على نظيره الياباني على أرضه في طوكيو، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وسجل هدف سلطنة عمان اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 89.

وهذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الياباني على ملعبه منذ 4 سنوات.

منتخب عُمان يحقق الفوز في افتتاح مشواره في التصفيات الآسيوية على حساب منتخب اليابان بهدف نظيف#التصفيات_الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

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واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب عمان، لكنه عدل عن القرار بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 52.

ويلتقي ضمن المجموعة الثانية أيضا، اليوم، منتخب السعودية مع فيتنام في الرياض، وأستراليا مع الصين في الدوحة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، سلطنة عمان، وفيتنام.

ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر، في حين يلعب الثالث من كل مجموعة مباريات الملحق.

https://twitter.com/CayenneA0yama_/status/1433399620692951045

وانطلقت مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، في 2 سبتمبر 2021، وستنتهي في 29 مارس 2022.

فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، ولبنان.