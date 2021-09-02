المريسل يستخدم احتفال كريستيانو رونالدو للسخرية من وليد الفراج

سخر الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل من مقدم برنامج أكشن مع وليد ”وليد الفراج“ مستخدما احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد هدفه التاريخي في مرمى منتخب أيرلندا بتصفيات كأس العالم.

وسجل رونالدو ثنائية ليقود بلاده للفوز 2-1 على أيرلندا، ويتصدر ترتيب هدافي المنتخبات عبر التاريخ بـ111 هدفا، ومع تسجيل الهدف الثاني احتفل رونالدو بخلع قميصه.

سجل #كريستيانو_رونالدو الهدف الثاني في مباراة #البرتغال_ايرلندا و أصبح #الهداف_التاريخي بس بعد الهدف خلع التيشرت عشان يورينا عضلاته 😂

. pic.twitter.com/bqivEEZSol — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 1, 2021

وعلق المريسل على احتفال رونالدو ”سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في مباراة البرتغال وأيرلندا وأصبح الهداف التاريخي بس بعد الهدف خلع التيشيرت عشان يورينا عضلاته“.

وتابع ”طلع رونالدو يقلد حمدالله“.

كان الإعلامي السعودي وليد الفراج وجه انتقادات لعبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي بعد خلعه قميصه عقب هدفه في مرمى التعاون بالدوري المحلي.

وخلال حلقة برنامج ”أكشن مع وليد“، مساء السبت، وجه أحد المشاهدين رسالة لمسلي آل معمر، رئيس النصر، قائلا ”عليك أن تتحدث مع النجم المغربي، يا حمدالله نحتاجك في كل المباريات ولا نرى أي داع لخلع القميص وتحصل بسببه على إنذارات“.

وهو ما رد عليه الفراج، قائلا ”ما فيه مبرر لكثرة خلع عبدالرزاق حمدالله قميصه، إلا أن يظهر لنا عضلات بطنه، خلاص حفظناها، إذا كل خلعة قميص تحصل على كارت أصفر ستندم على المباراة التي تليها“.