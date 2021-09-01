8 ملايين ريال توقف مفاوضات الأهلي السعودي لضم فرانك كوم من الريان القطري

أوقفت ثمانية ملايين ريال إدارة النادي الأهلي السعودي عن إتمام التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم لاعب نادي الريان القطري.

ونشرت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الأهلي كانت ترغب في التعاقد مع فرانك كوم، ليكون بديلا عن الصربي ليوبومير فيجسا، قبل إغلاق ”الميركاتو الصيفي“، لكن قرار الفيفا تسبب في تعطيل الصفقة.

وأصدر ”فيفا“ قرارا بحرمان الأهلي من التسجيل؛ بسبب قضايا تم الحكم فيها لمصلحة المدربين الصربي فلادان ميلويفيتش، والسويسري كريستيان جروس، عبارة عن مستحقاتهما المتأخرة التي لم يفِ بها.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المبالغ المالية الخاصة بالمدربين تقدر بنحو ثمانية ملايين ريال واجبة السداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي قطعتها إدارة النادي الأهلي مع نظيرتها في الريان بخصوص ضم كوم، التي كانت تسير نحو مراحلها الأخيرة، توقفت بعد قرار ”فيفا“.

وكان ”المدرب الألباني بيسنيك هاسي قد طالب بالبحث عن لاعب بديل عن فيجسا للاستفادة من خدماته الفنية والبدنية في الفترة المقبلة، وكان كوم هو البديل، حيث تم فتح باب التفاوض معه ووصل إلى نهايته، إلا أن قرار فيفا أوقف كل شيء“.

وسبق أن فاوضت إدارة النادي البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة، إلا أنه انسحب من المفاوضات في ظل المبالغة المالية من قبل اللاعب ووكيله، حيث طلبا نحو 30 مليون ريال للموسم الواحد.

ويضم الأهلي في صفوفه سبعة أجانب، هم: البرازيلي دانكلير بيريرا، ومواطنه خوسيه باولينهو، الكرواتي فيليب برإداريتش، المقدوني جاني أليوسكي، السنغالي الحسن نداو، السوري عمر السومة، وفيجسا.

على صعيد ثانٍ، أجل الأهلي الجمعية العمومية العادية التي كان من المقرر انعقادها أمس إلى وقت يحدد لاحقا، لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء.