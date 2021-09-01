رياضة

نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع صالح الوحيمد قادما من النصر
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2021 8:42 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2021 9:15 GMT

نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع صالح الوحيمد قادما من النصر

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع حارس المرمى، صالح الوحيمد، لمدة 3 مواسم، قادما من النصر. وقال الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع حارس المرمى، صالح الوحيمد، لمدة 3 مواسم، قادما من النصر.

وقال الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن النادي وقع عقدا احترافيا مع الوحميد يمتد لـ3 مواسم مقبلة.

وسبق للحارس تمثيل المنتخب السعودي تحت 23 عاما.

وفسخ الوحميد تعاقد أخيرا مع نادي النصر، ما جعله لاعبا حرا ومكنه من الانتقال للعميد.

وقضى الوحيمد، العامين الماضيين، معارا من النصر، إلى ناديي أبها والعين.

والاتحاد تعاقد مع 4 صفقات في الصيف الحالي: الحارس أسامة المرمش، وعبدالله الحافظ، والبرازيلي إيغور كورنادو، والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط.

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