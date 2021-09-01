نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع صالح الوحيمد قادما من النصر

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع حارس المرمى، صالح الوحيمد، لمدة 3 مواسم، قادما من النصر.

وقال الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن النادي وقع عقدا احترافيا مع الوحميد يمتد لـ3 مواسم مقبلة.

وسبق للحارس تمثيل المنتخب السعودي تحت 23 عاما.

الوحيمد حامياً لعرين النمور🧤 pic.twitter.com/nM7UjCFHPi — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 1, 2021

وفسخ الوحميد تعاقد أخيرا مع نادي النصر، ما جعله لاعبا حرا ومكنه من الانتقال للعميد.

وقضى الوحيمد، العامين الماضيين، معارا من النصر، إلى ناديي أبها والعين.

والاتحاد تعاقد مع 4 صفقات في الصيف الحالي: الحارس أسامة المرمش، وعبدالله الحافظ، والبرازيلي إيغور كورنادو، والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط.