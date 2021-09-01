تفاصيل اتفاق نادي النصر السعودي مع بيتروس لإنهاء عقده بالتراضي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، قامت بالاتفاق مع البرازيلي بيتروس ماثيوس لإنهاء عقده بالتراضي وتوقيع مخالصة مالية معه، بعد التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو، مساء الثلاثاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“ يوم الأربعاء، فقد ”أقنعت الإدارة بيتروس بالحصول على ثلاثة ملايين دولار، هي قيمة ما تبقى من عقده مع الفريق، لفك الارتباط بين الطرفين وتوقيع مخالصة نهائية معه، بعد أن أكملت إجراءات التوقيع مع مواطنه أنسيلمو دي مورايس على سيبل الإعارة لعام قادما من الوحدة“.

وأوضحت أن ”إدارة النصر اجتمعت أمس مع بيتروس فور إعلان التعاقد مع أنسيلمو للتفاوض بشأن كيفية توقيع مخالصة مالية وتقليص المبلغ قبل فك الارتباط بين الطرفين“.

ونجح النصر في حسم صفقة أنسيلمو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادما من الوحدة السعودي، وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بساعات قليلة.

وانضم بيتروس لنادي النصر، في 2018، قادما من صفوف ساو باولو البرازيلي.

ومنذ انضمامه إلى النصر، شارك بيتروس في 103 مباريات سجل خلالها 16 هدفا، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

ويمتلك النصر في الوقت الحالي 8 لاعبين أجانب وهم: فونيس موري وبيتروس وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف وفينسنت أبوبكر وعبدالرزاق حمدالله وأنسيلمو وبيتي مارتينيز.

وسيحتاج النصر للاستغناء عن لاعب واحد فقط، كي يصل العدد إلى 7 محترفين وهو ما تنص عليه قواعد الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.