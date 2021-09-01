نواف بن سعد يكشف كواليس قضيته الشهيرة مع سامي الجابر (فيديو)

تحدث الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، عن كواليس الأزمة الشهيرة التي نشبت بينه وبين سامي الجابر، نجم ورئيس النادي السابق، والتي عرفت إعلاميا بـ“قضية 170 مليون ريال“.

وكان نواف بن سعد قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهلال، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي موسم 2017/ 2018، وتم تكليف سامي الجابر بدلا منه.

وقال نواف بن سعد، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء: ”المحكمة نظرت للتغريدات والعقوبة التي صدرت بناء على التغريدة التي كتبها الجابر“.

وأضاف: ”ويعلم الله أنني لم أكن أتمنى أن تصل لهذه المرحلة، وظللت أنتظر الاعتذار ولكن لم يصدر شيء، ولا يمكنني أن أقبل باعتذار يهين لاعبا في نادي الهلال مثل سامي الجابر، وكان لي غرض واحد أن وزارة الرياضة أعلنت أن هذا الكلام غير صحيح، وهناك جانب يخصني وأيضا أمين الصندوق في ذلك الوقت الذي يضر الأمر بسمعته“.

وتابع: ”بالمنطق لو أن هذا الموضوع حصل هل فريق المحاسبة الذي كان معي كان سيستمر حتى الآن بالنادي؟ الموضوع مختلق ليس موجودا أصلا، وأنا شخص عندي أعمالي الخاصة فكيف سيكون حالي في عمل والأمر يكون مثار تساؤلات دائمة“.

الأمير #نواف_بن_سعد: لم أكن اتمنى أن نصل لهذه المرحلة ونتوجه للقضاء في قضية الـ170 مليون مع سامي الجابر .. طلبت اعتذار يحفظ قيمة نجم بالهلال لكن الجابر "رفض" اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/7xTv9gG8pY — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 31, 2021

وأردف: ”مقربون بيننا حاولوا إقناعه بالاعتذار ولكنه رفض، ثم ذهبت للجهة المختصة واستدعوا سامي وقالوا إن القضية ستنتهي لو اعتذرت لكنه رفض أيضا، وحضرت الجلسات بنفسي في المحكمة، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا، وفيه معلومات ذكرت غير صحيحة في هذه القضية غير أزمة الأموال“.

وأشار: ”سامي الجابر من ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية، لم أكن أتمنى إطلاقًا أن يصل الموضوع لهذه المرحلة، ولكن أؤكد أن الموضوع كله ليس له أساس من الصحة ولا يوجد اختفاء لـ170 مليون ريال“.

سامي الجابر يغرد عن استعراض التغريدة رقم 9

والأمير #نواف_بن_سعد يرد :لو نشر هذه التغريدة فقط لما اتجهنا للقضاء .. لا وجود لـ170 مليون مفقودة ولا وجود لشيء شخصي مع الجابر اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction #شاهد pic.twitter.com/d4iGfTHDSw — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 31, 2021

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم المحكمة الجزائية بالغرامة 50 ألف ريال سعودي للحق العام والاعتذار العلني، في دعوى نواف بن سعد ضد سامي الجابر أو ما يعرف بقضية ”الـ170 مليونا“.

وكان الجابر قد اتهم نواف بن سعد بعدم تدقيق 170 مليون ريال سعودي من خزائن الهلال خلال فترة تولي الأخير رئاسة النادي.

وتقدم الجابر بالاعتذار إلى بن سعد، عبر حسابه على تويتر.