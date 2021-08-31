النصر يوقع مع أنسيلمو في صفقة إعارة لمدة موسم

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن نادي النصر السعودي أبرم تعاقدا مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس قادما من الوحدة، الذي هبط بالفعل لدوري الدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن ”انتقال أنسيلمو جاء في إطار صفقة إعارة لموسم، وهو ما تبقى من عقده مع الوحدة بعد رفضه التجديد“.

وكانت تقارير قد كشفت خلال الأيام الماضية أن النصر توصل إلى اتفاق مع الوحدة على البنود المالية لضم أنسيلمو بدلا من لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكان النصر قد لقي منافسة على ضم أنسيلمو من جانب الاتحاد، لكن تقارير إعلامية كشفت عن قرار إدارة الأخير بصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب من الأساس.

وكانت صحيفة ”الجزيرة“ قد ذكرت أن إدارة نادي النصر قررت التنازل عن مستحقاتها المالية لدى نظيرتها في الوحدة، والبالغة 9 ملايين ريال، من أجل ضم أنسيلمو.

وأوضحت أن المستحقات المالية على الوحدة لنادي النصر تمثل قيمة إعارة عبدالإله العمري وعبدالله العويشير.

ويستهدف الوحدة التخلص من اللاعب لعدم قدرته على دفع مرتبه المقدر بـ 4 ملايين يورو، في ظل الميزانية المحدودة بدوري الدرجة الأولى، ومن أجل الاستفادة ماليا من مبلغ إعارة أو بيع أنسيلمو لسداد جزء من ديون النادي.

وخاض البرازيلي أنسيلمو مع الوحدة 78 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 20 هدفا، حيث سجل 14 وصنع ستة أهداف، خلال ثلاثة مواسم قضاها داخل صفوف الوحدة.

وكان النصر قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع كل من البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر وخوزي راميرو فونيس موري.