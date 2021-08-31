النادي الأهلي السعودي يرفض طلب الهلال التعاقد مع محمد الربيعي

توقفت مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع نظيره الهلال بشأن التعاقد مع الظهير مدالله العليان بسبب عدم اتفاق الطرفين حول شروط الصفقة.

وطلب الهلال التعاقد مع الحارس الشاب محمد الربيعي ضمن الصفقة، وهو ما رفضه النادي الأهلي، إذ يعد بقاء الحارس الشاب أمرا مهما في قائمة الفريق.

الربيعي ولد في أغسطس 1997 ويعد أحد الحراس الواعدين في الكرة السعودية.

وبحسب صحيفة الوطن رفض الأهلي _أيضا_ التعاقد مع المدافع محمد جحفلي بصفة نهائية من الهلال، إذ كانت خطة النادي للصفقة هي ضم اللاعب على سبيل الإعارة بسبب الأمور المالية.

ويستهدف الهلال التعاقد مع حارس مرمى سعودي مع تراجع مستوى عبدالله المعيوف؛ ما دفعه لمحاولة استغلال رغبة الأهلي في التعاقد مع مدالله العليان لإنهاء صفقة الحارس الشاب.

وربطت تقارير مصرية وسعودية الهلال والنصر السعوديين بالتعاقد مع الحارس المصري محمد الشناوي.