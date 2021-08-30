رياضة

رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع يوسف نياكاتي
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2021 19:23 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2021 20:50 GMT

رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع يوسف نياكاتي

في السوق الصيفي الحالي تعاقد الاتحاد مع إيغور كورونادو من الشارقة الإماراتي، وعبدالله الحافظ من الوحدة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا، التعاقد مع اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي، قادما من الوحدة.

وقال الاتحاد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الفرنسي يوسف نياكاتي نمر جديد في العميد“.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة العقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وانضم نياكاتي، البالغ من العمر 28 عاما، للوحدة صيف عام 2019.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن نياكاتي سجل 29 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة مع الوحدة خلال 55 مباراة.

وجاء تعاقد الاتحاد مع نياكاتي بعد أن عين المدرب الروماني كوزمين كونترا مديرا فنيا خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي

وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد الاتحاد مع إيغور كورونادو من الشارقة الإماراتي، وعبدالله الحافظ من الوحدة.

وبدأ الاتحاد الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء، قبل أن يفوز 3/0 على الرائد، في الدوري السعودي، ثم خسر بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية، بعد التعادل 4/4، ثم فاز 2/1 على الفيصلي في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع أبها يوم 11 سبتمبر في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، قبل أن يلاقي النصر يوم 18 سبتمبر، ثم التعاون، ثم الأهلي.

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