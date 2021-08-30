رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع يوسف نياكاتي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا، التعاقد مع اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي، قادما من الوحدة.

وقال الاتحاد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الفرنسي يوسف نياكاتي نمر جديد في العميد“.

الفرنسي يوسف نياكاتي نمراً جديداً في العميد 👏🐅 #صيفية_العميد pic.twitter.com/5qtMKoPPXh — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 30, 2021

ولم يكشف الاتحاد عن مدة العقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وانضم نياكاتي، البالغ من العمر 28 عاما، للوحدة صيف عام 2019.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن نياكاتي سجل 29 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة مع الوحدة خلال 55 مباراة.

Welcome Niakatè 🖤💛 pic.twitter.com/JEgQrn3Dvl — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 30, 2021

وجاء تعاقد الاتحاد مع نياكاتي بعد أن عين المدرب الروماني كوزمين كونترا مديرا فنيا خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي

وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد الاتحاد مع إيغور كورونادو من الشارقة الإماراتي، وعبدالله الحافظ من الوحدة.

وبدأ الاتحاد الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء، قبل أن يفوز 3/0 على الرائد، في الدوري السعودي، ثم خسر بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية، بعد التعادل 4/4، ثم فاز 2/1 على الفيصلي في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع أبها يوم 11 سبتمبر في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، قبل أن يلاقي النصر يوم 18 سبتمبر، ثم التعاون، ثم الأهلي.