رياضة

نادي الاتحاد السعودي يطلب التعاقد مع طارق حامد لاعب الزمالك
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2021 16:28 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2021 17:50 GMT

نادي الاتحاد السعودي يطلب التعاقد مع طارق حامد لاعب الزمالك

الاتحاد تعاقد في السوق الصيفي الحالي مع إيغور كورونادو من الشارقة، وعبدالله الحافظ من الوحدة، علما أنه عيّن المدرب الروماني كوزمين كونترا مديرا فنيا له بعد إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

طلب نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك المصري.

وبحسب مصادر لشبكة ”إرم نيوز“ فإن الاتحاد طلب من الزمالك التعاقد مع طارق حامد في السوق الصيفي الحالي، بعد أيام من تقارير عن اهتمام العميد بالتعاقد مع اللاعب.

وكان طارق حامد، البالغ من العمر 32 عاما، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك، الذي نال لقب الدوري المصري، حيث شارك مع المارد الأبيض في 32 مباراة.

وانتقل طارق حامد من سموحة إلى الزمالك صيف عام 2014، علما أنه ارتبط قبل أشهر بالانتقال إلى الشارقة الإماراتي.

وفي حال انتقاله إلى الاتحاد فإن طارق حامد سيلعب إلى جوار مواطنه أحمد حجازي قلب دفاع العميد.

وتعاقد الاتحاد في السوق الصيفي الحالي مع إيغور كورونادو من الشارقة، وعبدالله الحافظ من الوحدة، علما أنه عيّن المدرب الروماني كوزمين كونترا مديرا فنيا له بعد إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.

واستهل الاتحاد الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء، قبل أن يفوز 3/0 على الرائد، في الدوري السعودي، ثم خسر بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربي، بعد التعادل 4/4، ثم فاز 2/1 على الفيصلي في الدوري السعودي.

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