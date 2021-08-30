نادي الاتحاد السعودي يطلب التعاقد مع طارق حامد لاعب الزمالك

طلب نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك المصري.

وبحسب مصادر لشبكة ”إرم نيوز“ فإن الاتحاد طلب من الزمالك التعاقد مع طارق حامد في السوق الصيفي الحالي، بعد أيام من تقارير عن اهتمام العميد بالتعاقد مع اللاعب.

"الأفضل لم يأتي بعد..لسه فيه كتير" 🔥💥 تصريحات خاصة من قائد وسط ملعب الزمالك "طارق حامد" بعد التتويج ببطولة الدوري المصري #ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/VP12trO6jI — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 27, 2021

وكان طارق حامد، البالغ من العمر 32 عاما، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك، الذي نال لقب الدوري المصري، حيث شارك مع المارد الأبيض في 32 مباراة.

وانتقل طارق حامد من سموحة إلى الزمالك صيف عام 2014، علما أنه ارتبط قبل أشهر بالانتقال إلى الشارقة الإماراتي.

وفي حال انتقاله إلى الاتحاد فإن طارق حامد سيلعب إلى جوار مواطنه أحمد حجازي قلب دفاع العميد.

نادي الاتحاد السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع أنسيلمو https://t.co/sFXKc2zznF pic.twitter.com/uNwzs6KRRk — إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2021

وتعاقد الاتحاد في السوق الصيفي الحالي مع إيغور كورونادو من الشارقة، وعبدالله الحافظ من الوحدة، علما أنه عيّن المدرب الروماني كوزمين كونترا مديرا فنيا له بعد إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.

واستهل الاتحاد الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء، قبل أن يفوز 3/0 على الرائد، في الدوري السعودي، ثم خسر بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربي، بعد التعادل 4/4، ثم فاز 2/1 على الفيصلي في الدوري السعودي.