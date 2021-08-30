الاتجاه لإقامة كأس السوبر السعودي من 4 فرق بدل 2

يفكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، في إقامة كأس السوبر من 4 فرق بدلا من 2 كما هو معمول به حاليا.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه يتم دراسة إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلا من فريقين.

وقال ياسر المسحل: ”ندرس إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلا من فريقين، وننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم“.

وعن حقوق بث المسابقات السعودية، قال المسحل: ”حقوق النقل التي بيعت للموسم الحالي فقط، وتحدثنا قبل انتهاء الموسم الجاري، أنه سيتم طرح كراسة منافسة النقل التلفزيوني للموسم المقبل“.

وتابع المسحل خلال مشاركته في الجلسة الأولى من ملتقى الاستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الرياضة: ”الفيصلي والفتح أصبحا قريبين من بناء ملعب خاص في حرمة والأحساء“.

وتجمع مباراة كأس السوبر السعودي حاليا بطل الدوري السعودي، مع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن الاتحاد المحلي يدرس إقامتها من 4 فرق كما يتم في كأس السوبر الإسباني.

ونال النصر لقب كأس السوبر السعودي في آخر عامين، حيث فاز بركلات الترجيح على التعاون العام 2020، وعلى الهلال بنتيجة 3/0 في نسخة 2021.