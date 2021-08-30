نادي النصر السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم البرازيلي أنسيلمو

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، بأن نادي النصر توصل لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية لضم البرازيلي أنسيلمو، لاعب الوحدة.

وقالت ”الإخبارية“ السعودية عبر موقع ”تويتر“: ”نادي النصر يتوصل لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية لضم البرازيلي أنسيلمو، بديلا للأرجنتيني بيتي مارتينيز.

نادي الاتحاد السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع أنسيلمو https://t.co/sFXKc2zznF pic.twitter.com/uNwzs6KRRk — إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2021

وكان نادي الاتحاد قد سعى للتعاقد مع أنسيلمو لكن الإعلامي الرياضي علاء سعيد، القريب من إدارة النادي، كشف أن إدارة أنمار الحائلي قررت صرف النظر عن التعاقد مع أنسيلمو.

وخاض البرازيلي أنسيلمو مع الوحدة 78 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 20 هدفا، حيث سجل 14 وصنع 6، خلال 3 مواسم قضاها.

التجديد لحمدالله

وكانت صحيفة ”الاقتصادية“ قد أفادت بأن إدارة نادي النصر أتمت اتفاقها مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، على التجديد لمدة موسمين، مع تحسين المزايا في بعض بنود التعاقد.

تقرير: إدارة النصر تتجه لتجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين https://t.co/kMka072fAW pic.twitter.com/ieXdGnTR1A — إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2021

وينتهي عقد حمدالله مع النصر بنهاية الموسم الحالي، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل.

وبحسب ”الاقتصادية“، فإن إدارة النصر تعمل على تحسين مزايا العقد الجديد، إثر إسهام حمدالله بشكل إيجابي في نتائج الفريق، حيث لم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل التجديد بشكل نهائي.

بينما قالت صحيفة ”الرياضية“، إن إدارة نادي النصر ستقوم بتقديم قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى الاتحاد الآسيوي، اليوم الإثنين.

وقالت الصحيفة، إن قائمة النصر الأول المشارك في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، يتقدمها الرباعي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله وأبوبكر فينسنت وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف.

يتقدمها حمدالله وأبوبكر وتاليسكا .. النصر يقدم قائمته الآسيوية قبل مباراة تراكتور https://t.co/aPow0FkYGI pic.twitter.com/KluqJagbOc — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وحال تمكن النصر من عبور عقبة تراكتور الإيراني، في درو الـ16 بدوري أبطال آسيا، فإنه سيتحصل على ميزة لعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تقرب الحلم الآسيوي من كتيبة الفريق العاصمي.

وفي أبرز تعاقدات النصر في السوق الصيفي، تعاقد العالمي مع أندرسون تاليسكا وفينسيت أبوبكر وخوزي راميرو فوينيس موري.