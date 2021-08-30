نادي الاتحاد السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع أنسيلمو

كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، القريب من إدارة نادي الاتحاد السعودي، أن إدارة أنمار الحائلي قررت صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سعيد، عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الاثنين، إن ”نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي، قال إنه تم صرف النظر عن التوقيع مع البرازيلي أنسيلمو، بسبب المزايدات المالية الكبيرة من قبل وكيل أعماله“.

وذكرت تقارير أخيرا، أن وكيل أعمال أنسيلمو طلب من إدارة نادي الاتحاد مبالغ إضافية، على الرغم من الاتفاق الكامل مع مسؤولي الوحدة على ضم اللاعب، إذ كانت الشروط التي وضعها الوكيل لإتمام الصفقة، هي أن يستلم اللاعب نصف قيمة العقد الآن، وحصول الوكيل على مستحقاته كاملة، وأن يسدد العميد رواتب المعد البدني الخاص باللاعب الآن.

وشددت التقارير على أن إدارة نادي الوحدة أبلغت أنسيلمو ووكيله أنه في حال عدم احترام اتفاقهما مع الاتحاد، فإن اللاعب سيشارك مع الفريق في الدرجة الأولى هذا الموسم.

النادي الأهلي يتراجع عن التعاقد مع أنسيلمو من الوحدة https://t.co/4tAUmEhV0j pic.twitter.com/A9LCDzn17q — إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2021

وأشارت التقارير خلال الفترة الماضية، إلى توصل إدارة نادي الاتحاد لاتفاق على ضم أنسيلمو ويوسف نياكاتي، ثنائي فريق الوحدة.

وأكدت الأنباء أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع ثنائي الوحدة على الانضمام لـ“العميد“، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، مشيرة إلى أن أنسيلمو اشترط الحصول على أربعة ملايين يورو، بينما سيحصل نياكاتي على مليوني دولار.

وخاض اللاعب البرازيلي مع الوحدة 78 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها بـ20 هدفا، مسجلا 14 وصانعا 6، خلال 3 مواسم قضاها مع فريقه الحالي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز التاسع برصيد 3 نقاط، عقب هزيمته أمام الفيحاء في أولى مبارياته في المسابقة، وفوزه على الرائد في ثاني مبارياته.