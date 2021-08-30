تقرير: إدارة النصر تتجه لتجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي أتمت اتفاقها مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق، على التجديد لمدة موسمين، مع تحسين المزايا في بعض بنود التعاقد.

وينتهي عقد المهاجم المغربي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل.

وأوضحت صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الاثنين، أن ”إدارة النصر تعمل على تحسين مزايا العقد الجديد، إثر إسهام حمدالله بشكل إيجابي في نتائج الفريق، حيث لم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل التجديد بشكل نهائي“.

وانضم حمدالله إلى صفوف النصر في 2018، قادما من الريان القطري، وأحرز حتى الآن 117 هدفا في كل المسابقات الرسمية مع ”العالمي“.

وخرج عبدالرزاق حمدالله مؤخرا على صفحته بموقع ”تويتر“ لينفي كل الأنباء التي دارت بشأن رحيله عن الفريق وليؤكد رغبته في البقاء.

يتقدمها حمدالله وأبوبكر وتاليسكا .. النصر يقدم قائمته الآسيوية قبل مباراة تراكتور https://t.co/aPow0FkYGI pic.twitter.com/KluqJagbOc — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وارتبط حمدالله بالرحيل عن نادي النصر صوب الاتحاد وشباب الأهلي الإماراتي في الصيف الجاري قبل بيان مهاجم النصر.

وقاد حمدالله فريقه للفوز على التعاون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي، حيث أحرز هدفين مؤثرين.

ويستعد النصر لمواجهة تراكتور الإيراني، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، على استاد خليفة بن حمد في قطر، يوم 14 سبتمبر المقبل.

وكشفت تقارير أن النادي استقر على قائمته الآسيوية، حيث تم استبعاد البرازيلي ماتيوس بيتروس، والمدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري، وستضم القائمة كلا من: حمدالله، والبرازيلي تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، بالإضافة إلى الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.