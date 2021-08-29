يتقدمها حمدالله وأبوبكر وتاليسكا .. النصر يقدم قائمته الآسيوية قبل مباراة تراكتور

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر ستقوم بتقدم قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى الاتحاد الآسيوي اليوم الإثنين.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن قائمة فريق النصر الأول المشارك في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، يتقدمها الرباعي الأجنبي حمد الله وأبوبكر وتاليسكا وماشاريبوف.

ويدشن النصر يوم الاثنين استعداداته لمواجهة تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والذي سيقام في 14 سبتمبر المقبل من مباراة واحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

في حال أن تمكن النصر من عبور عقبة تراكتور الإيراني، فإنه سيتحصل على ميزة لعب الأدوار المتبقية في السعودية، في خطوة قد تقرب الحلم الآسيوي من كتيبة الفريق العاصمي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن طلب حمدالله الرحيل من نادي النصر، بسبب استبعاده من القائمة الآسيوية، وهو ما نفاه رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، مشددا على أن الشائعات تطارد حمدالله وتثار ضده، لأنه لاعب هداف ويسجل الكثير من الأهداف.

وأشار رئيس نادي النصر، إلى أنه لم يتم اختيار الرباعي الأجنبي لقائمة الفريق بدوري أبطال آسيا، وعدم تحديدها حتى الآن، مؤكدا عدم استبعاد حمدالله.

ونجح حمدالله في تسجيل 3 أهداف في مباراتين فقط، شارك بهما في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ هز شباك ضمك في الجولة الأولى، قبل أن يحرز مرتين أمام التعاون، في الجولة الثالثة.

باختيار جماهير #العالمي عبر استبيان مباراة التعاون 🤩 حمدالله يحصل على جائزة رجل المباراة 🥇

فيما حقق اللاعب علي الحسن المركز الثاني 🥈

وحقق اللاعب وليد عبدالله المركز الثالث 🥉 pic.twitter.com/tOSQPLLBe6 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 29, 2021

ووصل حمدالله لـ96 مساهمة تهديفية في 70 مباراة خاضها مع النصر بمسابقة الدوري، حيث سجل 77 هدفا وصنع 14 .

وفي كل المسابقات، سجل حمد الله 111 هدفا، بينما صنع 23 ، كأعلى مهاجم أجنبي في تاريخ النصر، والثاني على مستوى الأجانب، بعد مهاجم الأهلي السوري عمر السومة.