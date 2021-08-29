رسميا.. كوزمين كونترا مدربا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا تعيين الروماني كوزمين كونترا مدربا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المقال البرازيلي كاريلي، الذي تمت إقالته عقب خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الرجاء المغربي.

ونشر النادي صورة للمدرب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ ليعلن بشكل رسمي تعيينه مدربا للفريق لمدة موسم رياضي واحد.

ويتوقع أن يبدأ المدرب الروماني مهمته مع الاتحاد، خلال فترة التوقف الحالية، التي يخوض فيها المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وينتظر أن تكون أول مباراة رسمية للاتحاد تحت قيادة كونترا أمام أبها يوم الـ11 من سبتمبر المقبل، عقب استئناف الدوري بمنافسات الجولة الرابعة.

كوزمين كونترا مدرباً لنادي الاتحاد ⚽️ pic.twitter.com/5LMV3xni34 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 29, 2021

ويحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحرفين، برصيد 6 نقاط، من 3 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في مباراتين وتعرض للهزيمة في مواجهة واحدة.

ويقود تدريب الاتحاد حاليًا المدرب حسن خليفة، حتى وصول كونترا.

وكونترا، البالغ 45 عاما، هو مدرب روماني ولاعب دولي سابق، لعب مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما مثّل منتخب رومانيا في 73 مباراة دولية.

واختتم كونترا مشواره في الملاعب، بقميص بوليتينيكا تيميسوارا الروماني في 2011، قبل أن يتجه لعالم التدريب.

وفي مسيرته كمدرب، قاد كونترا العديد من الأندية، أبرزها خيتافي الإسباني وغوانزو الصيني ودينامو بوخارست الروماني، كما تولى تدريب منتخب رومانيا في الفترة بين 2017 و2019.

📝 كوزمين كونترا يقود العميد pic.twitter.com/GuyXaYeo4n — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 29, 2021

وتوج المدرب كونترا بلقب كأس رومانيا مع بيترولول بوليستي بموسم 2012-13، وكوبا ليغا مع دينامو بوخارست بموسم 2016-17.

وفي مسيرته التدريبية، قاد كونترا 216 مباراة مع مختلف الأندية، وحقق 100 فوز و59 تعادلا و57 خسارة.