وليد الفراج: لا مبرر لكثرة خلع حمدالله قميصه إلا أن يرينا عضلات بطنه (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، انتقادات للمغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، بسبب خلعه قميصه خلال الاحتفال بأهدافه.

وخلال حلقة برنامج ”أكشن مع وليد“، مساء السبت، وجه أحد المشاهدين رسالة لمسلي آل معمر، رئيس النصر، قائلا ”عليك أن تتحدث مع النجم المغربي، يا حمدالله نحتاجك في كل المباريات ولا نرى أي داع لخلع القميص وتحصل بسببها على إنذارات“.

وهو ما رد عليه الفراج، قائلا ”ما فيه مبرر لكثرة خلع عبدالرزاق حمدالله قميصه، إلا أن يظهر لنا عضلات بطنه، خلاص حفظناها، إذا كل خلعة قميص تحصل على كارت أصفر ستندم على المباراة التي تليها“.

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن طلب حمدالله الرحيل من نادي النصر، بسبب استبعاده من القائمة الآسيوية، وهو ما نفاه رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، مشددا على أن الشائعات تطارد حمدالله وتثار ضده، لأنه لاعب هداف ويسجل الكثير من الأهداف.

وأشار رئيس نادي النصر، إلى أنه لم يتم اختيار الرباعي الأجنبي لقائمة الفريق بدوري أبطال آسيا، وعدم تحديدها حتى الآن، مؤكدا عدم استبعاد حمدالله.

ونجح حمدالله في تسجيل 3 أهداف في مباراتين فقط، شارك بهما في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ هز شباك ضمك في الجولة الأولى، قبل أن يحرز مرتين أمام التعاون، في الجولة الثالثة.

ووصل حمدالله لـ96 مساهمة تهديفية في 70 مباراة خاضها مع النصر بمسابقة الدوري، حيث سجل 77 هدفا وصنع 14 .

وفي كل المسابقات، سجل حمد الله 111 هدفا، بينما صنع 23 ، كأعلى مهاجم أجنبي في تاريخ النصر، والثاني على مستوى الأجانب، بعد مهاجم الأهلي السوري عمر السومة.

ويضرب النصر موعدا مع تراكتور سازي الإيراني، يوم الـ14 من سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وسيخوض النصر مباراة ودية يوم الـ5 من سبتمبر المقبل، أمام نظيره الفيصلي، على أن يغادر إلى قطر يوم الـ12 من الشهر ذاته، ليستعد لمواجهة نظيره تراكتور.

ويحتل النصر حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022، برصيد 6 نقاط حيث فاز على ضمك بنتيجة 4-1 وعلى التعاون بنتيجة 3-1 ولكنه خسر أمام الفيصلي بنتيجة 1-2.