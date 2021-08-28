ثامر العدوان يقتحم أرض الملعب للاعتراض على الحكم أدهم مخادمة (فيديو)‎

واصل النادي الفيصلي نزيف النقاط في الدوري الأردني بعد أن تعادل أمام فريق معان بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، مساء اليوم السبت، والتي شهدت مناوشات واعتراضات من جانب لاعبي الفيصلي والجهاز الفني والإداري، وعلى رأسهم ثامر العدوان؛ لعدم احتساب ركلة جزاء.

وشهدت المباراة اعتراضات وإثارة بالغة مع نهاية الوقت الأصلي للقاء؛ بسبب احتساب ركلة جزاء للفيصلي، ثم تراجع الحكم عنها.

الدقيقة 92 حملت الخبر السار للفيصلي، حيث شهدت احتساب ركلة جزاء من قبل الحكم أدهم المخادمة، بحجة أن تسديدة السيفي اصطدمت بيد فادي الناطور.

وبعد مشاورته مع الحكم الخامس تم التراجع عن احتساب ركلة جزاء للفيصلي، بعد توقف واعتراض من فريق معان، لتمر الدقائق حتى النهاية بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وبعد إطلاق صافرة النهاية توترت أجواء الملعب والمباراة، بعد اعتراض إداري فريق الفيصلي ثامر العدوان على الحكام لإلغاء ركلة الجزاء، وتبعه باقي اللاعبين.

بهذا التعادل رفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع، للدوري الأردني.