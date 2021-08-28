رياضة

صحيفة: الاستقرار على عدم إعادة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2021 18:05 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2021 18:35 GMT

صحيفة: الاستقرار على عدم إعادة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة بشأن أزمة مباراة الأهلي وضمك، بداعي عدم قانونية الهدف المسجل لصالح ضمك، في مباراة الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة بشأن أزمة مباراة الأهلي وضمك، بداعي عدم قانونية الهدف المسجل لصالح ضمك، في مباراة الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الأهلي (1-1) مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية إن إدارة النادي الأهلي أكملت أوراقها ليلة أمس في قضية احتجاجها ضد هدف تعادل ضمك، ويتوقع أن يتم إصدار القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت: ”بحسب ذات المصادر، لجنة الحكام رأت أن الهدف صحيح ولا إعادة للمباراة“.

وتقدم الأهلي على ضمك بهدف للاعبه الحسن نداو، قبل أن يتعادل هلال سوداني سريعًا لضمك، بعد تنفيذ سريع لضربة البداية، ما بعد الهدف.

غير أن التصوير التلفزيوني أشار إلى تواجد لاعبين من النادي الأهلي داخل نصف ملعب ضمك، خلال تنفيذ ضربة البداية، وهو ما يعد خطأ.

وقال النادي الأهلي عبر تويتر : ”قدمت إدارة النادي الأهلي احتجاجاً رسمياً على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة الأهلي وضمك لتقنية ”الفار“ للتأكد من صحتها“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play