صحيفة: الاستقرار على عدم إعادة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة بشأن أزمة مباراة الأهلي وضمك، بداعي عدم قانونية الهدف المسجل لصالح ضمك، في مباراة الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الأهلي (1-1) مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

⚽️🎥 د19’ شاهد هدف التعادل لضمك عن طريق " هلال سوداني".#الأهلي_ضمك pic.twitter.com/BiTLSbIKPE — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 25, 2021

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية إن إدارة النادي الأهلي أكملت أوراقها ليلة أمس في قضية احتجاجها ضد هدف تعادل ضمك، ويتوقع أن يتم إصدار القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت: ”بحسب ذات المصادر، لجنة الحكام رأت أن الهدف صحيح ولا إعادة للمباراة“.

وتقدم الأهلي على ضمك بهدف للاعبه الحسن نداو، قبل أن يتعادل هلال سوداني سريعًا لضمك، بعد تنفيذ سريع لضربة البداية، ما بعد الهدف.

غير أن التصوير التلفزيوني أشار إلى تواجد لاعبين من النادي الأهلي داخل نصف ملعب ضمك، خلال تنفيذ ضربة البداية، وهو ما يعد خطأ.

وقال النادي الأهلي عبر تويتر : ”قدمت إدارة النادي الأهلي احتجاجاً رسمياً على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة الأهلي وضمك لتقنية ”الفار“ للتأكد من صحتها“.