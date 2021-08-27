إدارة الاتحاد ترفض رحيل فهد المولد

قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي تأجيل مناقشة طلب المهاجم فهد المولد مغادرة أسوار النادي إلى جلسة غد السبت، رغم رفضها فكرة التخلي عنه.

ونشرت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن المولد سيعقد غدا اجتماعا حاسما مع إدارة أنمار الحائلي؛ للنظر في طلبه مغادرة أسوار النادي، حيث يتبقى على عقده أقل من عام، وخمسة أشهر على دخول الفترة الحرة التي تجيز له التوقيع لأي نادٍ دون العودة لناديه الأصلي.

وكان الحائلي بحضور حامد البلوي الرئيس التنفيذي لفريق كرة القدم قد رفضا طلب المولد بالرحيل، لا سيما أنه يعد من الركائز الأساسية.

ولوح المولد بالرحيل نظرا للضغوط الكبيرة التي يعيشها من أنصار النادي، خصوصا عقب الخسارة من الرجاء المغربي بركلات الترجيح 3/ 4 بعد أن تعادلا 4/4 في الأشواط الأصلية، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث أهدر ركلة ترجيحية إلى جانب البرازيلي هنريكي، ما أدى إلى فقدان اللقب العربي، وقال اللاعب لإدارة النادي: ”لست بقادر على تحمل كل هذه الضغوط“.

وقال مصدر مقرب بعد الاجتماع للصحيفة: ”طلب المولد قوبل بالرفض للبقاء حتى نهاية الموسم الحالي“.

يذكر أن الاتحاد فاز على مضيفه الفيصلي 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الاتحاد عن طريق مدافعه أحمد حجازي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك إسماعيل سيلفا التعادل للفيصلي في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند أربع نقاط في المركز الثامن.