ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يتعافى ويتخطى الفيصلي ويرتقي للمركز الرابع (فيديو)

تعافى نادي الاتحاد السعودي سريعًا من خسارة البطولة العربية للأندية، وحقق فوزًا مهمًا على مضيفه الفيصلي 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد مدينة الملك سلمان في المجمعة، في المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الاتحاد أول فوز تحت قيادة مدربه المؤقت السعودي حسن خليفة، والذي تولى المهمة خلفًا لكاريلي الذي أقيل بعد خسارة اللقب العربي.

واحتاج الاتحاد 3 دقائق فقط حتى أحرز الهدف الأول عن طريق مدافعه المصري أحمد حجازي من رأسية رائعة، رفعها زميله إيغور كورنادو.

ونجح الفيصلي في إدراك التعادل عند الدقيقة 41 عن طريق البرازيلي إسماعيل سيلفا بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورد الاتحاد سريعًا، ونجح لاعبه البرازيلي كورنادو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 46.

⚽️🎥 د3’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " احمد حجازي ".#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/qLRxYmUzsZ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 27, 2021

⚽️🎥 د41’ شاهد الهدف الأول للفيصلي عن طريق " اسماعيل سيلفا ".#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/9Ht9xLsIp3 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 27, 2021

⚽️🎥 د45+1’ شاهد الهدف الثاني للاتحاد عن طريق " ايغور كورنادو ".#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/iept6R6jCN — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 27, 2021

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتًا.

وبقي الفيصلي على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز الثامن.