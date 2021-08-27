رسميًا.. الأهلي السعودي يدعم دفاعه باللاعب فهد الحمد

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب فهد الحمد؛ لتدعيم دفاعات الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة، قادماً من نادي التعاون.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر“ بيانا قال فيه: ”أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع فهد الحمد (23 عاماً)، قادماً من نادي التعاون؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة“.

التعاقد مع الحمد جاء بتوصية من البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الأهلي الذي أصر على جلب مدافع محلي، عقب انتهاء أول ثلاث جولات للفريق في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع #فهد_الحمد (٢٣ عاماً)، قادماً من نادي التعاون، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لـ ٤ سنوات قادمة💚⚽️@F_alhamd16 pic.twitter.com/23YecWNrG2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 27, 2021

وسبق للاعب فهد الحمد أن مثّل نادي النصر في الفئات السنية، قبل أن يوقع عقداً احترافياً مع نادي التعاون في عام 2019.

لم يحقق الأهلي أي انتصار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، حيث يملك 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

وفي أول جولتين لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم، ليحتل بذلك المركز 12 برصيد نقطتين فقط.

ويستقبل الأهلي نظيره ضمك على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.