رياضة

رسميًا.. الأهلي السعودي يدعم دفاعه باللاعب فهد الحمد
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2021 15:53 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2021 16:35 GMT

رسميًا.. الأهلي السعودي يدعم دفاعه باللاعب فهد الحمد

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب فهد الحمد؛ لتدعيم دفاعات الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة، قادماً من نادي التعاون. ونشر الحساب

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب فهد الحمد؛ لتدعيم دفاعات الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة، قادماً من نادي التعاون.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر“ بيانا قال فيه: ”أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع فهد الحمد (23 عاماً)، قادماً من نادي التعاون؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة“.

التعاقد مع الحمد جاء بتوصية من البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الأهلي الذي أصر على جلب مدافع محلي، عقب انتهاء أول ثلاث جولات للفريق في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

وسبق للاعب فهد الحمد أن مثّل نادي النصر في الفئات السنية، قبل أن يوقع عقداً احترافياً مع نادي التعاون في عام 2019.

لم يحقق الأهلي أي انتصار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، حيث يملك 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

وفي أول جولتين لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم، ليحتل بذلك المركز 12 برصيد نقطتين فقط.

ويستقبل الأهلي نظيره ضمك على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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