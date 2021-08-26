النصر يرد على تقارير إقالة مانو مينيزيس‎

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على تقارير تفيد بنية إدارة ”العالمي“ في إقالة البرازيلي مانو مينيزيس مدرب فريقه الأول لكرة القدم.

وقال آل معمر في تصريحات نشرتها صحيفة ”الرياضية“ السعودية إن مينيزيس لا يزال في منصبه حتى الآن، وذلك في رده على الأخبار المتداولة بشأن إقالته من تدريب الفريق.

وتابع: ”حتى هذه اللحظة مينيزيس هو مدربنا“.

كانت تقارير إعلامية سعودية، قد كشفت أن نادي النصر يتجه لإقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس؛ بسبب سوء المستوى الفني للفريق.

وقالت قناة الإخبارية عبر حسابها على تويتر: ”إدارة نادي النصر تتجه للإعلان عن فسخ عقد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، خلال اليومين المقبلين“.

إدارة نادي #النصر تتجه للإعلان عن فسخ عقد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس خلال اليومين المقبلين #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/EyfBoe2JND — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 26, 2021

وأفلت نادي النصر من الخسارة، اليوم الخميس، بعدما قلب تأخره 0-1، إلى فوز درامي بنتيجة 3-1 على التعاون، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين النصر والتعاون، ووصلت المباراة إلى قمة الإثارة في الدقائق الأخيرة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون نجح أليخاندرو روميرو غامارا في تسجيلها في الدقيقة 89.

لكن المهاجم الكاميروني فينسيت أبوبكر، نجح في منح النصر هدف التعادل، بعدما سجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر، نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيلها في الدقيقة 90+7.

وعاد عبدالرزاق حمدالله وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للنصر في الدقيقة 90+13، ليضمن النقاط لثلاث لـ“العالمي“.

كما سقط النصر في فخ الخسارة أمام الفيصلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب مصادر، فإن إدارة النصر تلقت عددا من السير الذاتية لمديرين فنيين، لكنها تنتظر مديرا فنيا من ذوي الأسماء الكبيرة.